Acıpayam Belediyesi İşçi Çıkarmalarına Tepki

Ekonomi

Hizmet İş Sendikası Denizli Şube Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Oğuz, Acıpayam Belediyesinin yaklaşan bayram önünde 15 belediye personelini işten çıkarmasına tepki gösterdi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 15 belediye personeli, geçtiğimiz Cuma günü işten çıkartıldı. Haksız ve hukuksuz olarak işten çıkartıldıklarını öne süren işçiler, Acıpayam Belediye binası önünde bir araya geldi.

İşçilere destek veren Hizmet İş Sendikası Denizli Şube Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Oğuz, "Bazı belediyelerde işçilere baskı ve tehditler var. Bazı belediyelerde de işçi kıyımı var. Hizmetin konuşulması gereken bir zamanda, emekçilerimiz kamu tasarrufu tedbirleri altında ekonomik sıkıntılar bahane edilerek işten çıkartıldı. Demek ki her şey, seçimi kazanana kadarmış. Lütfen, söylemlerinizin arkasında durun. Emekten yanı mısın, emek düşmanı mısınız? Oy isterken işçiyi kardeş bil, kazanınca ötekileştir. Böyle politika olmaz. Bu adaletsizliğe, bu kıyıma, bu hak gaspına sessiz kalmayacağız" dedi.

Acıpayam dışında Çal ve Bekilli belediyelerinde de çalışan işçilerin tedirgin olduğuna dikkat çeken Oğuz, "Belediye başkanları gelip geçicidir. Belediyelerin asıl sahibi işçilerdir, emekçilerdir. Her kim olursa olsun, kimsenin kimseyi ekmek teknesinden uzaklaştırmasına müsaade etmeyeceğiz. Emeğinden başka sermayesi olmayan, belediyelerde gece gündüz, kar kış, bayram tatil demeden fedakarca hizmet eden işçileri, hiçbir gerekçe göstermeden işten çıkarmak ne demek? 15 işçi, ailesiyle birlikte 100'e yakın insanı açlığa mahkum ettiler. Bu, iyi niyetle açıklanabilecek bir durum değildir. İşçi-memur tüm belediye çalışanları tedirgin, belediye çalışanları şaşkınlık içindedir" diye konuştu.

"Bize söz verdiler"

İşten çıkartılan belediye işçilerinden Asuman Yalçın, "Seçim zamanı başladığında bütün üyeler geldi ve hepsi bize işte kalacağımıza söz verdiler. Levent Yıldırım da geldi, başkanımız bize söz vermişti. Biz hepimiz oyumuzu attık, O'nu başkan seçtik ve Cuma günü bizim hepinize çıkışımızı verdiler. Bayram önü çocuklarımız da var. Yani herkes açıkta ortada kaldı" dedi.

İşten çıkartılan diğer belediye işçisi Hasan Selek ise "Bayram önü Başkanın yaptığı hiç etik değil. Herkesin çoluk çocuğu var, doğru değil. Herkeste birbirinin üstüne atıyor. Şu anda karşımızda hiçbir muhatap yok. Sokak çocuğu gibi bizi ortada bıraktılar. Biz sadece buradan yazıklar olsun demek istiyoruz. Söz vermesini biliyorlar ama sözünü tutmasını bilmiyorlarsa söz vermesinler. Hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ