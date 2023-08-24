Cem Uzan\'ın Adabank\'ı Ahlatcı Finansal\'a satıldı

Uzan ailesinden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçen ve defalarca kez ihaleye çıkarılan Adabank sonunda satıldı. AHL Ahlatcı Finansal Yönetim Anonim Şirketi, bankanın yeni sahibi oldu. Bankanın devir işlemi 215 milyon TL karşılığında gerçekleşti.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Söz konusu satışla ilgili KAP açıklaması da geldi. KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"24.05.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğumuz açıklamada özetle, Şirketimizin %70 oranında, Şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Enerji Anonim Şirketi'nin %29 oranında ve Ahlatcı Holding A.Ş.'nin %1 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim Anonim Şirketi'nin (AHL Ahlatcı Finansal) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan Adabank A.Ş. (Adabank) Hisse Satış ihalesine katıldığı ve AHL Ahlatcı Finansal'ın teklifi ile ihalenin sona erdiği duyurulmuştu.

"DEVİR İŞLEMİ TAMAMLANMIŞTIR"

Söz konusu ihaleye ilişkin olarak, TMSF'ye ihale bedeli 215.000.000 TL'nin ödemesi AHL Ahlatcı Finansal tarafından gerçekleştirilmiş olup, Adabank paylarının AHL Ahlatcı Finansal'a devir işlemi tamamlanmıştır. 23.08.2023 (bugün) tarihi itibariyle Adabank'ın Yönetimi; Ahmet AHLATCI (Yönetim Kurulu Başkanı), Ahmet Emin AHLATCI (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Ateş AHLATCI (Yönetim Kurulu Üyesi), Abdül Latif ÖZKAYNAK (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Metin KARABİBER (Yönetim Kurulu Üyesi)'den oluşmaktadır."

1984 YILINDA UZAN GRUBU TARAFINDAN KURULDU

Adabank, 30 Ekim 1984 tarihinde Uzan Grubu tarafından kurulmuş bir Türk bankasıdır. 2004 yılında Uzan Grubuna ait tüm şirketlere olduğu gibi bankaya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el konuldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2006 yılında bankanın satışını gerçekleştirmiştir. 2006 yılında yapılan bu satışta, banka 45.1 milyon Türk lirası karşılığında Kuveytli şirket olan The International Investor Grubuna satılmış ancak grubun bu alımını mali yetersizlik nedeniyle BDDK iptal etmiştir. Daha sonra 2008 yılı Eylül ayında bankanın satış işlemleri tekrar gerçekleştirmiştir. Bu satışta ise Sinpaş Grubu iştiraklerinden Kök Menkul ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret A.Ş., ihalede en yüksek fiyat olan 57.1 milyon dolar teklif vermiş ancak iki yıl aradan sonra 2010 yılında BDDK ihaleye onay vermemiştir. 2011 yılı Temmuz ayında banka için tekrar ihaleye çıkan BDDK'ya, bu satışta Remzi Gür ve ortağı G Capital tarafından 75 milyon dolarlık teklifte bulunulmuştur. Ancak BDDK 2 Ekim 2012 tarihinde bu satışa da onay vermemiştir.