Adana Baklavasına Yoğun Talep

Ekonomi

Adana'da Tatlıcı Köse'nin yaptığı Adana baklavasına talep her geçen gün artıyor.

Adana'da uzun yıllardır 38 şubeyle faaliyet gösteren Tatlıcı Köse, Adana'ya özgü yöresel lezzetlere yenilerini ekliyor. Firma, kendilerine özel yaptığı Adana baklavasıyla damakları şenlendiriyor.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Tatlıcı Köse İcra Kurulu Başkanı Muhammet Karahan, talebin her geçen gün arttığını anlatarak, "Adana baklavamıza talep çok fazla. Adanalılar başta olmak üzere çevre illerden birçok misafirimiz bu tadı çok beğendi. Bizlerde bu beğeniye layık olmaya devam edeceğiz. Özel Antep fıstığımız, en kaliteli malzemelerimiz ile bu ürünü yapmaya devam edeceğiz"dedi. - ADANA