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Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu - Son Dakika

Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu

15.12.2021 16:21

Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu Ucuz ekmek almak isteyen vatandaşlar Adana'da kuyruk oluştururken, Sakarya ve Erzurum'da kuyruğa neden olacak yoğunluk görülmedi Bazı vatandaşlar belediyenin büfeleri önünde saatlerce sıra bekleyip ekmek alamadan geri dönüyor Adana'da ucuz ekmek almak...

Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu

Ucuz ekmek almak isteyen vatandaşlar Adana'da kuyruk oluştururken, Sakarya ve Erzurum'da kuyruğa neden olacak yoğunluk görülmedi

Bazı vatandaşlar belediyenin büfeleri önünde saatlerce sıra bekleyip ekmek alamadan geri dönüyor

ADANA - Adana'da ucuz ekmek almak isteyen vatandaşlar halk ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise ekmek azlığı nedeniyle saatlerce sıra bekleyip ekmek alamadan geri döndü. Adana'da oluşan yoğunluğun aksine Sakarya ve Erzurum'da kuyruğa neden olacak bir yoğunluk görülmedi.

Adana'da yapılan zamla birlikte 200 gram ekmeğin fiyatı 2 lira 25 kuruş oldu. Ekmeğin zamlanmasından sonra vatandaşlar ise soluğu Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek büfelerinde aldı. 1 liraya satılan halk ekmek için büfelerin önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Saatlerce sıra bekleyen vatandaşların bazıları ekmek alırken bazıları ise ekmek alamadan geri döndü.

Ekmek kuyruğuna giren Seher Kartal, "5 ekmek aldım. Belediyeden Allah bin kere razı olsun. Ekmek 1 lira. Markette 2 lira 25 kuruş. Üzerine 75 kuruş koyunca buradan 3 tane ekmek alıyorum. Her gün kuyruk var. 1 saattir kuyruktayız. Herkes alamıyor" diye konuştu.

Nurseli Pekçabuk ise, "5 ekmek aldım ve bunu 3-4 gün boyunca tüketiyorum. Ben 3 güne bir geliyorum buraya ama sıra hep böyle. Alamayan oluyor. Bizim kendi üretimimiz olan bazı şeyler var ve onların fiyatları artmamalı" dedi.

NOT:

Adana, Sakarya ve Erzurum'dan görüntüler

Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu
Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu
Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu
Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu
Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu
Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu
Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu
Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu
Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu
Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu
Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu
Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu
Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu
Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu
Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu

Adana Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek, Erzurum, Adana, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu - Son Dakika Ekonomi


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