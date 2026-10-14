Adana'da 2026 soya hasadında biçerdöver ücreti dekarda düz 350, kırıcılı 370 TL oldu - Son Dakika
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Adana'da 2026 soya hasadında biçerdöver ücreti dekarda düz 350, kırıcılı 370 TL oldu

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Adana\'da 2026 soya hasadında biçerdöver ücreti dekarda düz 350, kırıcılı 370 TL oldu
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Adana'da 2026 soya hasadında tavsiye edilen biçerdöver ücretleri dekar başına düz 350 TL, kırıcılı 370 TL olarak belirlendi. Yüreğir ve Tarsus Ziraat Odalarının toplantısında belirlenen tarifenin tavsiye niteliğinde olduğu, üretici ile işletmeci arasında denge gözetildiği bildirildi.

Adana'da 2026 yılı soya hasadında tavsiye edilen biçerdöver ücretleri, dekar başına düz biçim 350 TL, kırıcılı biçim ise 370 TL olarak belirlendi.

Yüreğir Ziraat Odası ile Tarsus Ziraat Odası yetkililerinin katılımıyla 13 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, bölgedeki soya üreticileri ile biçerdöver işletmecilerinin durumu değerlendirildi. Görüşmelerin ardından ilçe sınırları içerisinde 2026 yılı hasat döneminde uygulanması tavsiye edilen ücret tarifesi oluşturuldu. Tarifeye göre ücretler, dekar başına düz biçimde 350 TL, kırıcılı biçimde ise 370 TL olarak belirlendi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, soya hasadının Çukurova tarımı açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, biçim ücretlerinin üreticiler ve biçerdöver işletmecileri arasında makul bir denge gözetilerek belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Çiftçilerin mazot, gübre, ilaç, sulama ve işçilik gibi birçok kalemde artan üretim maliyetleriyle mücadele ettiğini ifade eden Doğan, hasat döneminde üreticilerin ilave maliyetlerle karşı karşıya kalmamasının önem taşıdığını vurguladı. Biçerdöver işletmecilerinin de yakıt, bakım, yedek parça ve işletme giderlerinin bulunduğuna dikkat çeken Doğan, her iki tarafın da haklarını gözeten ve karşılıklı anlayışa dayalı bir hasat süreci yürütmeyi amaçladıklarını belirtti.

Belirlenen ücretlerin tavsiye niteliğinde olduğunu bildiren Doğan, 2026 yılı soya hasat döneminin çiftçilere ve bölge tarımına hayırlı olmasını dileyerek üreticilere bol, bereketli, verimli ve kazançlı bir sezon temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
ÇiftçilikYüreğirEkonomiTarsusGüncelAdanaSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 2026 soya hasadında biçerdöver ücreti dekarda düz 350, kırıcılı 370 TL oldu - Son Dakika
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