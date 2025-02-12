Adana\'da Akıllı KOBİ Dijital Dönüşüm Konferansı Düzenlendi

Ekonomi

Adana'da sanayici ve iş adamlarına yönelik 'Akıllı KOBİ Adana Dijital Dönüşüm Konferansı' düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası, Ceyhan Ticaret Odası, Ceyhan Ticaret Borsası, Kozan Ticaret Odası ve Kozan Ticaret Borsası ev sahipliğinde organize edilen konferans, Sanayi Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Zeki Kıvanç, teknolojiyi iş süreçlerine entegre edebilen şirketlerin önemli avantajlar kazandığını belirterek, şunları söyledi:

"Sanayiciler olarak bizlerin bu vizyon doğrultusunda hareket etmemiz, üretim süreçlerini dijitalleştirmemiz ve küresel rekabette daha güçlü bir konuma gelmemiz gerekiyor. Bu noktada KOBİ'lerin, dijital dönüşüm süreçlerinde yanlarında olmak ve onlara rehberlik etmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. TOBB'un ev sahipliğinde hayata geçirilen 'Akıllı KOBİ' platformu, işte tam da bu sorumlulukla hareket ederek KOBİ'lerin dijital dönüşümünü desteklemektedir."

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da kentin sanayi altyapısının güçlü olduğunu, her zaman da sanayicilere destek olacağını söyledi.

Vali Yardımcısı Mustafa Yiğit ise sanayicilerin dijital yeniliklere uyum sağlanmasının önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından paneller düzenlendi. Konferansa oda ve borsa başkanları ile iş adamları katıldı. - ADANA