Adana'da Akıllı KOBİ Dijital Dönüşüm Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Adana'da Akıllı KOBİ Dijital Dönüşüm Konferansı Düzenlendi

Adana\'da Akıllı KOBİ Dijital Dönüşüm Konferansı Düzenlendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Adana'da gerçekleştirilen konferans, KOBİ'lerin dijitalleşme sürecine dikkat çekerek, sanayicilere rehberlik etme amacını taşıyor.

12.02.2025 16:46  Güncelleme: 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da sanayici ve iş adamlarına yönelik 'Akıllı KOBİ Adana Dijital Dönüşüm Konferansı' düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası, Ceyhan Ticaret Odası, Ceyhan Ticaret Borsası, Kozan Ticaret Odası ve Kozan Ticaret Borsası ev sahipliğinde organize edilen konferans, Sanayi Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Zeki Kıvanç, teknolojiyi iş süreçlerine entegre edebilen şirketlerin önemli avantajlar kazandığını belirterek, şunları söyledi:

"Sanayiciler olarak bizlerin bu vizyon doğrultusunda hareket etmemiz, üretim süreçlerini dijitalleştirmemiz ve küresel rekabette daha güçlü bir konuma gelmemiz gerekiyor. Bu noktada KOBİ'lerin, dijital dönüşüm süreçlerinde yanlarında olmak ve onlara rehberlik etmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. TOBB'un ev sahipliğinde hayata geçirilen 'Akıllı KOBİ' platformu, işte tam da bu sorumlulukla hareket ederek KOBİ'lerin dijital dönüşümünü desteklemektedir."

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da kentin sanayi altyapısının güçlü olduğunu, her zaman da sanayicilere destek olacağını söyledi.

Vali Yardımcısı Mustafa Yiğit ise sanayicilerin dijital yeniliklere uyum sağlanmasının önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından paneller düzenlendi. Konferansa oda ve borsa başkanları ile iş adamları katıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Teknoloji, Konferans, Türkiye, Ekonomi, Borsa, adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da Akıllı KOBİ Dijital Dönüşüm Konferansı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:32 Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
16:32 Zelenski’nin “toprak takası“ önerisine Rusya’dan yanıt: Ukrayna birlikleri Kursk’tan kovulacak Zelenski'nin "toprak takası" önerisine Rusya'dan yanıt: Ukrayna birlikleri Kursk'tan kovulacak
15:42 Cani babanın yüzünde boğarak öldürdüğü kızının tırnak izleri görüntülendi Cani babanın yüzünde boğarak öldürdüğü kızının tırnak izleri görüntülendi
14:52 Sabiha Gökçen’de görüş mesafesi düştü uçuş trafiği aksadı Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
23:27 Herkes Torreira’nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu Herkes Torreira'nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu
23:26 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk’ü ziyaret etti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti
23:17 Trump, Gazze’ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız Trump, Gazze'ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız
22:50 Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK’ya sevk edildi Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi
22:37 ABD, Eylem Tok’u ve oğlu Timur Cihantimur’u Türkiye’ye iade etmeye karar verdi ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye karar verdi
22:35 TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulundu TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulundu
22:29 Bursa’da kontrolden çıkan otomobil metro istasyonuna çarptı: Sürücü hayatını kaybetti Bursa'da kontrolden çıkan otomobil metro istasyonuna çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
22:13 Seçtiği şarkı gündem oldu Malezya Başbakanı İbrahim’den bomba Erdoğan paylaşımı Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı
22:09 Galatasaray, Eren Elmalı transferini KAP’a bildirdi Galatasaray, Eren Elmalı transferini KAP'a bildirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 17:11:06. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Akıllı KOBİ Dijital Dönüşüm Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.