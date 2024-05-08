Adana'da buğday hasadı başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da buğday hasadı başladı

Adana\'da buğday hasadı başladı

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Eskikabasakal Mahallesi'nde üretici Mehmet Aydın Savur'a ait tarlada buğday hasadı yapıldı. Savur, verimin iyi olduğunu ve iyi bir taban fiyat beklediklerini belirtti. Kozan'da bu yıl 190 bin dekar alanda buğday ekimi gerçekleştirildi.

08.05.2024 15:47
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Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Adana'da buğdayın hasadına başlandı.

Kozan ilçesine bağlı Eskikabasakal Mahallesi'nde üretici Mehmet Aydın Savur'a ait tarlada ürün toplandı.

Bu yılın ilk hasadını yaptıklarını belirten Savur, verimin iyi olduğunu ve iyi bir taban fiyat beklediklerini ifade etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kozan'da bu yıl 190 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Adana'da buğday hasadı başladı - Son Dakika

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