Adana'da Dijital Dönüşüm Konferansı

Ekonomi

Adana'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde "Akıllı KOBİ Adana Dijital Dönüşüm Konferansı" yapıldı.

TOBB ile Adana'daki sanayi ve ticaret odaları ile ticaret borsalarının ev sahipliğinde, Turkcell ile Mastercard ana sponsorluğunda organize edilen konferans, Sanayi Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Mustafa Yiğit, programın açılış töreninde, işletmelerin, sürdürülebilir kalkınma yoluyla büyümeyi hedeflemeleri gerektiğini söyledi.

Dijital yeniliklere uyum sağlanmasının önemli olduğunu dile getiren Yiğit, "İşlerin daha kolay ve seri yapılabilmesi için dijital yeniliklerden yararlanılması gerekiyor." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da kentin sanayi altyapısının güçlü olduğunu anlattı.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Zeki Kıvanç ise teknolojiyi iş süreçlerine entegre edebilen şirketlerin önemli avantajlar kazandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Sanayiciler olarak bizlerin bu vizyon doğrultusunda hareket etmemiz, üretim süreçlerini dijitalleştirmemiz ve küresel rekabette daha güçlü bir konuma gelmemiz gerekiyor. Bu noktada, KOBİ'lerin, dijital dönüşüm süreçlerinde yanlarında olmak ve onlara rehberlik etmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. TOBB'un ev sahipliğinde hayata geçirilen 'Akıllı KOBİ' platformu, işte tam da bu sorumlulukla hareket ederek KOBİ'lerin dijital dönüşümünü desteklemektedir."

Akıllı KOBİ İcra Kurulu Üyesi Başar Ceylan da bünyelerindeki 1000 teknoloji tedarikçisiyle firmalara destek sağladıklarını, bu tedarikçilerin 2 bine yakın ürün ve hizmetinin bulunduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından, Akıllı KOBİ İcra Kurulu Üyesi Ümit Öncel ile TOBB Sanayi ve KOBİ Politikaları Müdürü Cahit Ceren'in katılımıyla, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) dijital iş servisleri, sürdürülebilir gelecek, e-ticaret, yapay zeka ve bulut bilişim konularında söyleşi yapıldı.

Konferansta Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram ve iş insanları da yer aldı.