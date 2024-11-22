Adana'da Gül Hasadı Yüzleri Güldürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da Gül Hasadı Yüzleri Güldürüyor

Adana\'da Gül Hasadı Yüzleri Güldürüyor

Yüreğir'de gül hasadı başladı, fiyatlar çiftçiyi sevindiriyor, Öğretmenler Günü için talepler yoğun.

22.11.2024 09:49
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde hasadına başlanan gül, Öğretmenler Günü'ne hazırlanan üreticisinin yüzünü güldürdü. Serada dalında 15-17 liraya satılan gül, kentteki çiçekçilerde tanesi 40-50 liradan alıcı buluyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne sayılı günler kala çiçekçiler satış potansiyelinin büyük olduğu gün için hazırlıklarını yapıyor. Adana'nın Yüreğir ilçesindeki gül seralarında ise hasat yoğunluğu yaşanıyor. Yurt içindeki siparişlere yetişmeye çalışan çiçekçiler, talebin yoğunluğundan dolayı oldukça memnun olurken fiyatlar ise çiftçiyi sevindiriyor.

Dönümden ortalama 8 bin adet gül verimi alınırken serada dalında 15-17 liraya satılan gül, kentteki çiçekçilerde tanesi 40-50 TL arasında alıcı buluyor.

Üretici Ogün Sever Okur, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne hazırlandıklarını anlatarak, "Hasattan ve şu andaki fiyatlardan çok memnunuz. Verimimiz gayet iyi. 20 adeti 300-350 liradan satılıyor. Şu anda sezonun ilk hasadını yapıyoruz. Şubat ve mayıs aylarında da hasat yaparak sezonu kapatacağız" dedi.

"Sıcak hava hasadı erkene çekti"

Havaların sıcak gitmesi nedeniyle güllerin erken olgunlaştığını vurgulayan Okur, "Genelde özel günlere yakın güllerin hasat edilmesi için çabalıyoruz ancak havaların ısınması güllerin erken olgunlaşmasına neden oldu" diye konuştu.

Ersen Okur ise fiyattan ve verimden memnun olduklarını, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Sivas, Samsun ve birçok ile gül gönderdiklerini söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana'da Gül Hasadı Yüzleri Güldürüyor - Son Dakika

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