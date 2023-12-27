Adana\'da Güneş Enerjisi Kullanımına Hibe Desteği

Adana'da tarımsal üretimin önemli giderlerinden olan sulamada kullanılan enerjinin güneşten karşılanması amacıyla üreticilere hibe desteği sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında gelecek yıl 25 üreticiye güneş enerjisi yatırımları için yüzde 70 hibe desteği verilecek.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, AA muhabirine, güneşin Türkiye'de en kolay ulaşılabilen yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer aldığını söyledi.

Tarımsal sulamada güneş enerjisi kullanımının üretici giderlerini azalttığını belirten Kökçüoğlu, bakanlığın da bundan hareketle uzun süredir fotovoltaik (güneşten elektrik elde etme) yöntemle elektrik elde edecek yatırımlara hibe desteği verdiğini dile getirdi.

Kökçüoğlu, Adana'da bugüne kadar fotovoltaik yatırımda 8 üreticiye yüzde 50 hibe desteği sağlanarak 477 dekar alandaki sulamada güneş enerjisinden faydalanıldığını söyledi.

"Yatırımlara yüzde 70 hibe desteği vereceğiz"

Yoğun güneş alan kentte tarımda fotovoltaik yöntemin kullanılmasının daha da yaygınlaştırılması amacıyla yeni projeler geliştirdiklerini vurgulayan Kökçüoğlu, şöyle konuştu:

"Hazırladığımız projeyle önümüzdeki yıl 25 üreticiye sulamada kullanılmak üzere fotovoltaik yöntemle elektrik üretimini sağlayan yatırımlarına yüzde 70 hibe desteği vereceğiz. Üreticimiz, bu sistemi hem sabit kullanabilecek hem de tarlasına, bahçesine taşıyabilecek. İlimizdeki çiftçilerimizin, üreticilerimizin yenilenebilir enerjiyle çevreyi, bahçesini, tarlasını kirletmeden, fosil yakıtlarla uğraşmadan ekonomik anlamda maliyeti düşük ürünleri pazara sevk etmelerini sağlayacağız. Bu uygulamayı yapan üreticilerin artmasıyla daha ekonomik ürünleri piyasaya sunmuş olacağız."

Kökçüoğlu, bakanlık hibeleri dışında çiftçilerin de kendi öz kaynaklarıyla yatırım yaparak Adana'da bazen can sıkıcı hale gelen güneş ışığını verimli hale getirdiğini söyledi.

Yatırım 3,5 yılda maliyetini çıkardı

Karaisalı ilçesinde üretici Abdulkadir İmen, 2017'de bakanlığın yüzde 50 hibe desteğiyle şebeke elektriği olmayan bir yörede fotovoltaik sistemi barındıran 120 dönümlük meyve bahçesi kurduğunu anlattı.

Bahçesinin sulamasında uzun yıllardır güneş enerjisinden yararlandığını aktaran İmen, şunları kaydetti:

"Kurduktan takriben 3,5 sene sonra kuruluş maliyetini çıkardı. Şu anki gördüğünüz tesis bize artık ömür boyu bedava elektrik üretecek. Herhangi bir işletim maliyeti, amortisman gideri yok. Yıl içerisinde panel yüzeylerini temizlemek, yapacağımız tek işimiz o, sistemin başka herhangi bir amortisman gideri yok."