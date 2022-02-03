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Adana'da günlük et tüketimi 80 tona ulaştı - Son Dakika

Adana'da günlük et tüketimi 80 tona ulaştı

03.02.2022 11:51
Adana'da günlük et tüketimi 80 tona ulaştı

Kebabın başkenti Adana'da günlük et tüketimi 80 tona ulaştı.

Kebabın başkenti Adana'da günlük et tüketimi 80 tona ulaştı.

Tescilli Adana kebabını tatmak için ülke ve şehir dışından gelenler ile şehir halkı, kebapçılara akın ediyor. Hal böyle olunca da bu durum kentteki et tüketimine de yansıyor.

Kentte günlük 30 ton büyükbaş, 50 ton da küçükbaş hayvan eti tüketiliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, kırmızı et sıkıntısının olmadığını belirterek, "İlimizde 250 bin civarında büyükbaş hayvanımız var. 1 milyon civarında da küçükbaş hayvanımız var. Adana et tüketiminde Türkiye'de en ön sırada olan illerden birisi. Adana'nın markalaşan kebabıyla birlikte de et tüketimi daha ön plana çıkıyor" diye konuştu.

Türkiye'deki et üretiminin önemli bir bölümünün Adana'da yapıldığını kaydeden Tekin, "Son dönemlerde ilimizden hayvan ihracatı da yapıyoruz ve bu da döviz kazandırması için önemli bir konu. İlimizde yaptığımız Lezzet Festivali'nin çok büyük etkisi var. Pandemiden sonra bu sene yapılan festival, olaya ciddi bir ivme kazandırmış ve et tüketimini arttırmıştı" dedi. - ADANA

Adana'da günlük et tüketimi 80 tona ulaştı
Adana'da günlük et tüketimi 80 tona ulaştı
Adana'da günlük et tüketimi 80 tona ulaştı
Adana'da günlük et tüketimi 80 tona ulaştı
Adana'da günlük et tüketimi 80 tona ulaştı
Adana'da günlük et tüketimi 80 tona ulaştı
Adana'da günlük et tüketimi 80 tona ulaştı
Adana'da günlük et tüketimi 80 tona ulaştı
Adana'da günlük et tüketimi 80 tona ulaştı
Adana'da günlük et tüketimi 80 tona ulaştı

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adana'da günlük et tüketimi 80 tona ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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