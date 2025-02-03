Adana'da Hükümlülere Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da Hükümlülere Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı

Adana\'da Hükümlülere Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı

Adana'da denetimli serbestlikteki hükümlülere mesleki eğitim vermek için protokol imzalandı.

03.02.2025 09:45
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Adana Valiliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) arasında, haklarında denetimli serbestlik kararı verilen hükümlülerin istihdam edilmelerini kolaylaştıracak mesleki eğitimler verilmesiyle ilgili protokol Vali Yavuz Selim Köşger'in katılımıyla imzalandı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ve DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu'nun imzaladığı Mesleki Eğitime Yönelik İşbirliği Protokolüne, Adana Adliyesi Komisyon Başkanı Mehmet Ali Çolak, Başsavcı Vekili Taşkın Çörekli, Cezaevi Cumhuriyet Savcısı Osman İlkutli, Cezaevi Cumhuriyet Savcısı İrfan Alper ve Denetimli Serbestlik Müdürü Can Deveci katıldı.

Hükümlülerin meslek sahibi olmalarının sağlanmasıyla tekrar suç işlemelerinin önlenmiş olacağını vurgulayan Köşger, "Bu başlı başına çok büyük, hayırlı bir iş. Onları hayata kazandırmamız, insanlarımızı harcamamamız lazım. İnsan en kıymetli varlık. Onun kıymetini, değerini bulması lazım. Bizim de toplum olarak buna ihtiyacımız var. Bu çok hayırlı bir proje olmuş. Bu projenin Türkiye'de yaygınlaşmasını diliyoruz" diye konuştu.

Dünyada suç oranları ve çeşitliliğindeki artışın sonuçlarıyla mücadelenin toplumların suç ve ceza politikalarını geliştirmesini ve bu politikalarını sürekli güncellemesi gerektirdiğini ifade eden Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, "İmzaladığımız işbirliği protokolü ile denetimli serbestlik hükümlülerini sertifikalı meslek sahibi haline getirip, özel sektörde ara eleman olarak istihdam edilmelerini kolaylaştırmış olacağız" şeklinde konuştu.

İnşaat sektörünün insan kaynağı açısından büyük zorluklar çektiğini ve sektörde kalifiye iş gücüne ihtiyaç olduğunu belirten DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Denetimli serbestlikteki terör ve yüz kızartıcı suçlar hariç tüm mahkümları da bu alana katmak istiyoruz. Bu da bizim vatan borcumuzdur. Denetimli serbestlikteki tüm mahkümları bu alanlara yönlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz Selim Köşger, Başsavcı Bilal Gümüş ve DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu denetimli serbestlik hükümlülerine verilecek kursların protokolünü imzaladı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana'da Hükümlülere Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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