Adana'da Kapya Biber Hasadı Başladı - Son Dakika
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Adana'da Kapya Biber Hasadı Başladı

Adana\'da Kapya Biber Hasadı Başladı
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Adana'da kapya biber hasadı yoğun bir şekilde sürüyor, ekim alanı %30 arttı ve fiyatlar memnun ediyor.

Adana'da kapya biber hasadı başladı. Geçen yıla göre ekim alanı yüzde 30 artan kapya biber, verim ve fiyatıyla üreticiyi sevindiriyor.

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da kapya biber hasadı başladı. Geçen yıla oranla yüzde 30 ekim alanı artan kapya biber, 45 bin dönüm alana ekildi. Dönüm başına 8-10 ton verim alınan kapya biber, kalitesine göre 17 ile 30 lira arasında değişen fiyatlarda alıcı buluyor. Adana'da hasadı yapılan kapya biberler yurt içinin yanı sıra Almanya'ya da gönderiliyor. Geçen yıl kuraklık nedeniyle hem verim hem de fiyatı üreticiyi memnun etmeyen kapya biber, bu sene yağışlardan dolayı hem verimi hem de fiyatıyla sevindiriyor.

"Fiyatlar 17 ile 30 lira arasında"

Hasat sırasında İHA muhabirine konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların güzel gittiğini belirterek, "Adana'da kapya biber her yıl ekilmekte. Geçen yıl 31 bin dönüm alanda biber ekildi ancak biber para etmedi. Bu sene biber para eder düşüncesiyle ekim arttı ve 45 bin dönüm alanda biber ekildi. Şu anda biber fiyatları gayet güzel. Bu sene ilk hasatta fiyat 30 liraydı. Şu anda 17 liraya da biber var, kalitesine göre 30 liraya da biber var" ifadelerini kullandı.

"Yağış arttı, biberde kademe oluştu"

Hasadın hava durumuna göre aralık ayına kadar devam edeceğini anlatan Doğan, "1 dönüm açık tarlada maliyet 50-60 bin lirayken, kapalı serada maliyet 100 bin lirayı buluyor. Biberden çiftçimiz 8-10 ton arası verim almakta. Haziran başında hasat başladı ve kasım ayına kadar sürecek. Adana'dan hem tüm Türkiye'ye hem de Almanya'ya biber gönderiliyor. Bu sene çok yağış olduğu için biberde kademe oluştu. Erkenci, orta ve geççi olarak üçe ayrıldı. Eğer bütün biberler bir anda ortaya çıksaydı fiyatlar düşük olacaktı" diye konuştu.

Yüreğir ilçesi Gümüşyazı Mahallesi'nde biber hasadı yapan Halil Demir ise, "Şu anda 7-10 ton arası verim alıyoruz. Geçen sene hiç verim yoktu. Geçen sene hiç para etmedi biber ama bu sene biraz daha iyi" dedi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da Kapya Biber Hasadı Başladı - Son Dakika

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