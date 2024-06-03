Adana'da karpuz fiyatları 7 liraya düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Adana'da karpuz fiyatları 7 liraya düştü

Geniş Video İzle

Adana'da hasadı devam eden tescilli Adana karpuzunun kilogram fiyatı 7 liraya kadar geriledi. Türkiye karpuz üretiminin büyük bir kısmının gerçekleştirildiği Adana'da bu yıl 700 bin ton karpuz bekleniyor. Fiyatların düşmesiyle çiftçilerin maliyetlerini kurtarması bekleniyor. Havaların ısınmasıyla birlikte karpuz tüketiminin artması ve fiyatların yükselmesi bekleniyor.

03.06.2024 09:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da karpuz fiyatları 7 liraya düştü

Tescilli Adana karpuzunda hasat sürüyor, fiyatlar geriledi

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:

"Havalar ısınınca tüketim bollaşacak"

ADANA - Hasadın sürdüğü coğrafi işaret tescilli Adana karpuzunun tarlada kilogram fiyatı 7 liraya kadar geriledi.

Türkiye karpuz üretiminin ortalama yüzde 25'inin gerçekleştirildiği Adana'da tescilli ürünün hasadı sürüyor. Kentte yaklaşık 105 bin dekar üzerine ekilen karpuzda bu yıl 700 bin ton bekleniyor.

Fiyatlar düştü

Tarlada ilk hasatta kilogram fiyatı 11-12 liradan satılan karpuz, şuanda 8 liradan tüccara satılıyor. Tescilli Adana karpuzu, iç piyasanın yanı sıra Avrupa ülkelerine ve Rusya'ya da ihraç ediliyor.

"Çiftçimizin para kazanmasını bekliyoruz"

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Mayıs ayının ilk haftasında karpuzun kilogram fiyatı 11-12 liradan piyasaya girdi. Ancak şuanda karpuz fiyatı 7 liraya kadar düştü. Eğer karpuz 7 liranın altına düşerse çiftçi ancak maliyetini kurtaracak. Biz çiftçimizin para kazanmasını bekliyoruz. Son 3 yıldır çiftçi karpuzdan umduğunu buldu" ifadelerini kullandı.

"Havalar ısınınca tüketim bollaşacak"

Havaların ısınmasıyla karpuz tüketiminin artacağını ve fiyatların yükseleceğini vurgulayan Doğan, "Şuanda ülkemizin 21 ilinde halen yağışlar sürüyor. Havalar ısınınca tüketim bollaşacak. Ovada da karpuz çıkınca fiyatların daha iyi olacağını bekliyoruz. Bu sene karpuz ekim alanı yüzde 25 arttı. Eğer fiyatlar böyle devam ederse gelecek sene ekim alanı daha da artacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Türkiye, Adana, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da karpuz fiyatları 7 liraya düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:05 Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Akış, Van’da gözaltına alındı Polis belediyede arama yapıyor Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Akış, Van'da gözaltına alındı! Polis belediyede arama yapıyor
08:10 İYİ Parti Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, partisinden istifa etti İYİ Parti Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, partisinden istifa etti
08:07 Mayıs enflasyonu bugün açıklanıyor Ekonomistlerin rekor beklentisi var Mayıs enflasyonu bugün açıklanıyor! Ekonomistlerin rekor beklentisi var
02:44 Küçükçekmece’de piknik yapan vatandaşlar başından vurulmuş bir erkek cesedi buldu Küçükçekmece'de piknik yapan vatandaşlar başından vurulmuş bir erkek cesedi buldu
20:31 Akan kan sonrası yenilenen seçimde vatandaş sandığa gitmedi Akan kan sonrası yenilenen seçimde vatandaş sandığa gitmedi
08:51 Seren Serengil sokak hayvanlarıyla ilgili Bahçeli’ye seslendi: Milliyetçiliğin omurgasını bozmamak için karşı çıkmalı Seren Serengil sokak hayvanlarıyla ilgili Bahçeli'ye seslendi: Milliyetçiliğin omurgasını bozmamak için karşı çıkmalı
08:42 Fikirtepe’de lise bahçesinde rezalet Cinsel ilişkiye girerken kameraya yakalandılar Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! Cinsel ilişkiye girerken kameraya yakalandılar
07:55 Erkan Yolaç’tan 17 gün sonra eşi Asuman Yolaç da vefat etti Erkan Yolaç'tan 17 gün sonra eşi Asuman Yolaç da vefat etti
23:52 Küçükçekmece’de çöken binanın yanında bulunan 4 katlı bina yıkılıyor Küçükçekmece'de çöken binanın yanında bulunan 4 katlı bina yıkılıyor
23:13 Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor
22:07 Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu’nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu'nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu
21:15 Mide bulandıran iddia Hatay’da depremde hayatı kabusa dönen genç kız, bir de kuaförün istismarına uğradı Mide bulandıran iddia! Hatay'da depremde hayatı kabusa dönen genç kız, bir de kuaförün istismarına uğradı
21:08 Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda İsrail’i 6-0 yendi Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 6-0 yendi
20:48 Şimdiden gönülleri fethetti Koşarak Mourinho’nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti Şimdiden gönülleri fethetti! Koşarak Mourinho'nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti
20:24 Ali Koç’tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama: Gerçek şampiyon biziz Ali Koç'tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama: Gerçek şampiyon biziz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 09:33:57. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da karpuz fiyatları 7 liraya düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement