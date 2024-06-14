Adana'da Kurban Bayramı öncesi tekstil atölyelerinde yoğunluk sürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da Kurban Bayramı öncesi tekstil atölyelerinde yoğunluk sürüyor

Adana'da Kurban Bayramı öncesi tekstil atölyelerinde ve fabrikalarda üretim yoğunluğu yaşanıyor. Yüzlerce çeşit ürün hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiliyor. Adana tekstil sektörü, ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor ve ihracatın yüzde 20'den fazlasını karşılıyor. Bayram öncesinde ise işçiler 3 vardiya çalışarak ürünleri hazır hale getiriyor.

14.06.2024 09:04
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Adana'da Kurban Bayramı öncesi tekstil atölyelerinde yoğunluk sürüyor. Adana'dan üretilen yüzlerce çeşit ürün, hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiliyor.

Pamuk üretiminin en önemli kentlerinden Adana'da tekstil sektörü önemli bir yer tutuyor. Kentte faaliyet gösteren onlarca büyük fabrikanın yanında merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'nde yüzlerce konfeksiyon atölyesinde 7 gün 24 saat üretim sürüyor. Üreticiler, yaptıkları binlerce farklı ürünü yurt dışına ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Adana ihracatın yüzde 20'den fazlası ise tekstil sektöründen karşılanıyor.

Bayram dopingi

Kurban Bayramı öncesinde de Adana'daki tekstil atölyelerinde ve fabrikalarında yoğunluk sürüyor. İşçiler 3 vardiya çalışarak bayram için ürünleri hazır hale getiriyor.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan üretici Ufuk Doyuran, bugünlerde çarşıda alışveriş yoğunluğunun gözlendiğini, giyim sektöründe de bu canlılıktan yararlanmak için tatlı bir telaşın yaşandığını vurguladı.

Doyuran, " İç piyasada üretilen mallara olan talep arttı. Çark birbirini besleyen bir şekilde işliyor. Fabrikadaki ürünleri sevk ederek Kurban Bayramı öncesinde yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir yandan da kendi mağazalarımızda bunları teşhir ederek satışa çıkarıyoruz. Bildiğiniz gibi Adana tekstil sektörün en önemli noktalarında birisidir. Biz bu yolda elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana'da Kurban Bayramı öncesi tekstil atölyelerinde yoğunluk sürüyor - Son Dakika

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