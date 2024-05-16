Adana'da Kurbanlık Koyun Fiyatlarına Zam İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Adana'da Kurbanlık Koyun Fiyatlarına Zam İddiası

Adana\'da Kurbanlık Koyun Fiyatlarına Zam İddiası

Adana'da koyun yetiştiricisi Zafer Oğuz, Kurban Bayramı öncesi bazı büyük firmaların koyun ve keçi fiyatlarına zam yaptığını söyleyerek, fiyatların normalin üzerinde olduğunu belirtti. Oğuz, koyun fiyatlarının devlet tarafından belirlenmesi gerektiğini savundu.

16.05.2024 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da koyun yetiştiricisi Zafer Oğuz, Kurban Bayramı öncesi bazı büyük firmaların koyun ve keçi fiyatlarına zam yaptığını söyleyerek, "Fiyat artırımı için koyun stoku yapıyorlar. Koyunun kilogram fiyatını 230-240 lira beklerken, açıklanan rakam 270 lira oldu" dedi.

Kurban Bayramı'na 1 ay kala Adana'da küçükbaş kurbanlıklar satışa çıkmaya başladı. Adanalı hayvan satıcıları, binbir emekle yetiştirdikleri kurbanlık koyunların önce tüylerini kırptı, daha sonra da yıkadı. Adana Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği dün keçi ve koyun kilogram fiyatlarını 270 lira olarak açıklarken, fiyatları fazla bulan Adana Kasaplar Odası ise vatandaşların 24 Mayıs'ta kendilerinin açıklayacağı fiyata itibar etmesi gerektiğini söyledi.

Kurbanlık koyunlarını satışa hazır hale getiren Zafer Oğuz, İhlas Haber Ajansı muhabirine 270 lira olarak açıklanan fiyatın anormal olduğunu belirterek, "Kurban hazırlıkları başladı. Bayram öncesi her gün hayvanların rutin bakımları yapılıyor, tüyleri kırpılıp yıkanıyor. Fiyatlar 270 lira olarak açıklandı ancak bu fiyatlar bizi üzdü. 270 lira olursa biz satıcılar ne kadardan satacağız. Bu şekilde fiyat olamaz" dedi.

"Koyun fiyatlarında büyük bir oyun var"

1 hafta içerisinde canlı koyun kilogram fiyatlarına 30 lira zam yapıldığını belirten Oğuz, koyun stoklaması yapıldığını söyleyerek, "1 hafta içerisinde fiyatlara 30 lira zam yapıldı. 270 lira gibi bir fiyat olamaz. Bizler 230-240 lira fiyat bekliyoruz ve hakkı da budur. Büyük firmalar bu fiyatları etkiliyor. Hükümetimize karşı da kötü bir etken. Geçen hafta 6-7 bin liraya sattığım koyunu bu hafta 9 bin liraya satmak zorunda kalıyorum ve müşteri ile sorun yaşıyorum. Koyun fiyatlarında büyük bir oyun var. Amaçları sosyal medyada gündem oluşturmak. Bu fiyatlar parası olana para katıyor" diye konuştu.

Koyun fiyatlarının devlet tarafından belirlenmesi gerektiğini savunan Oğuz, "Sabit bir fiyat olacak ve kimse bu fiyatlara müdahil olamayacak. Geçen hafta toptan 170-175 liraya aldığım koyunu bu hafta 210 liraya satıyorlar. Ne değişti 1 haftada. Mazot aynı kaldı, nakliye aynı fiyat. 1 haftada 30-40 lira nasıl zam yapıldı?" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kurban, Adana, Zam, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da Kurbanlık Koyun Fiyatlarına Zam İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
10:46 DolarTL 32,22 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor
10:38 Yaz sezonunda tarladaki fiyatlar ile tezgah fiyatları arasındaki fark dikkat çekiyor Yaz sezonunda tarladaki fiyatlar ile tezgah fiyatları arasındaki fark dikkat çekiyor
10:10 Bomba iddia Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’a transfer oluyor Bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a transfer oluyor
10:01 Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ından ilk paylaşım Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından ilk paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:15:02. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Kurbanlık Koyun Fiyatlarına Zam İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement