Adana\'da Megatrends 2030 Toplantısı

Adana'da, iş makineleri, inşaat ve altyapı sektörlerinin geleceğine yön vermeyi hedefleyen "MEGATRENDS 2030 Raporu Tanıtım Toplantısı" düzenlendi.

Adana Sanayi Odasından (ADASO) yapılan açıklamaya göre, KOMATEK 2026 Uluslararası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı ana sponsorluğunda düzenlenen toplantı, TOBB Makine Teçhizatı ve İmalatı Meclisi paydaşlığında, Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) işbirliğinde ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı tarafından hazırlanan rapor kapsamında, ADASO ev sahipliğinde sektörün önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi.

ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, toplantıda, iş makineleri ve inşaat sektörlerinin yalnızca ekonomik büyümenin değil, sürdürülebilir kalkınmanın da temel taşları olduğunu belirtti.

Rekabetin artık sadece üretmekle değil, akıllı, verimli ve sürdürülebilir üretimle mümkün olduğunu vurgulayan Kıvanç, dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve yapay zeka gibi küresel megatrendlerin sektörde köklü değişimlere yol açtığını ifade etti.

İMDER Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karataş, sektörün dönüşüm hızına dikkati çekti.

Eskiden on yıllara yayılan değişimlerin artık birkaç yıl içinde gerçekleştiğini ifade eden Karataş, MEGATRENDS 2030 Projesi'nin sektör için bir tercih değil, stratejik zorunluluk olduğunu belirtti.

Türkiye'nin iş ve inşaat makineleri sektöründe son 20 yılda ihracatını yüzde 130'un üzerinde artırarak yıllık 2,5 milyar dolar seviyesine ulaştığını vurgulayan Karataş, sektörün doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 1 milyon kişiye istihdam sağladığını dile getirdi.

Geçen yıl satışların yüzde 10 artışla 16 bin adedi aştığını ancak 2026'nın ilk iki ayında yüzde 25'lik daralma yaşandığını anlatan Karataş, buna rağmen orta ve uzun vadede büyüme ivmesinin süreceğini ifade etti.

MEGATRENDS 2030 Yürütme Kurulu Üyesi Berat Kuzu ise projenin çıkış noktasını "ölçemediğiniz ve öngöremediğiniz bir geleceği yönetemezsiniz" sözleriyle özetledi.

Akademik bilgiyle sektör deneyimini bir araya getiren kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirten Kuzu, ilk yıl raporunda öngörülerin yüzde 80'in üzerinde gerçekleşme oranına ulaştığını açıkladı.

Toplantıda, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı tarafından hazırlanan MEGATRENDS 2030 raporu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Ünsalan tarafından sunuldu.

Raporda, sektörün önümüzdeki 5 yıllık dönemde dijitalleşme, IoT teknolojileri, sürdürülebilirlik ve yeni iş modelleri ekseninde şekilleneceği vurgulandı.

Toplantı daha sonra "Küresel Ufuk, Stratejik Vizyon" başlıklı panelle devam etti.

Moderatörlüğünü İMDER-İSDER Genel Sekreteri Oğuz Yusuf Yiğit, üstlendiği ve sektörün farklı alanlarını temsil eden önemli isimlerin yer aldığı panelde, küresel rekabet koşulları, sektörün dönüşüm süreci, afetlere dirençli altyapı yatırımları ve yerli üretimin stratejik önemi çok boyutlu ele alındı.

Katılımcılar, MEGATRENDS 2030 raporunun ortaya koyduğu veriler ışığında sektörün önümüzdeki dönemde izlemesi gereken yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Panel, soru-yanıt ile son buldu.