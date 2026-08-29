Adana'da Mısır Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
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Adana'da Mısır Hasadı Devam Ediyor

Adana\'da Mısır Hasadı Devam Ediyor
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Adana'da mısır hasadı sürerken, çiftçiler alım fiyatlarını bekliyor. Verimde düşüş öngörülüyor.

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Adana'da mısır hasadı devam ederken, çiftçilerin gözü açıklanacak alım fiyatlarına çevrildi. Yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde verimin düşmesi nedeniyle geçen yıla göre üretimde gerileme öngörülüyor.

Türkiye'nin 8 buçuk milyon tonu aşan mısır üretiminin yaklaşık yüzde 15'ini karşılayan Adana'da hasat yaklaşık 10 gün önce başladı. İlkbahar aylarında etkili olan yağışlar nedeniyle ekimlerin kademeli olarak gerçekleştirildiği kentte, yaklaşık 845 bin dekar alanda ekilen mısırdan bu yıl yaklaşık 1 milyon 150 bin ton rekolte bekleniyor. Mısırda bazı bölgelerde dönüm başına 1 ton 200 kilogram ile 1 ton 500 kilogram arasında verim alınıyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu yıl kentteki mısır ekim alanlarının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 5 azaldığını belirtti. Doğan, yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde verimin iyi, bazı bölgelerde ise düşük olduğunu ifade ederek, toplam rekoltenin geçen yıla göre bir miktar gerilemesini beklediklerini söyledi.

"Rutubet hasadı geciktiriyor"

Hasadın bu yıl yağışlardan dolayı kademeli ekiliş ve nemin fazla olması nedeniyle rutubetin de fazla olması nedeniyle de geciktiğini belirten Doğan, mısırın lisanslı depolara teslim edilebilmesi için rutubet oranının yüzde 14-15,5 arasında düşmesi gerektiğini kaydetti.

Mehmet Akın Doğan, şu anda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin mısır alımına başlamadığını, lisanslı depolar ve tüccarların alımlarının devam ettiğini belirtti.

"Mısır fiyatları daha da yükselecek"

Mısır fiyatlarının önümüzdeki dönemde daha da yükselmesini beklediklerini ifade eden Doğan, serbest piyasada mısırın şu anda 14 lira ve üzerinde alıcı bulduğunu söyledi. Öte yandan Doğan, mısırın yurt dışında tonunun 325 dolar olduğunu, bunun da güncel dolar kuru karşısında 15 bin 600 lira seviyelerinde seyrettiğini belirtti.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yurt dışındaki gelişmelerin de mısır fiyatlarını etkilediğini belirterek, Karadeniz'de yaşanan savaş ve lojistik sorunlar nedeniyle Ukrayna ve Rusya'dan Türkiye'ye mısır ithalatının zorlaştığını, Romanya'da yaşanan kuraklığın da sevkiyatları olumsuz etkilediğini söyledi.

Türkiye'nin bu yıl yaklaşık 8,5 milyon ton mısır üretmesini beklediklerini dile getiren Doğan, ülkenin mevcut üretiminin ihtiyacı karşılamadığını ve yaklaşık 5 milyon tonluk açığın bulunduğunu savundu.

"Çiftçimiz ihtiyacı kadarını satsın"

Mısır üreticilerine de çağrıda bulunan Doğan, çiftçilerin ürünlerini aceleyle satmaması gerektiğini ifade etti.

Doğan, "Çiftçimiz mısırını satmasın, sadece ihtiyacı olanı satsın, geri kalanını bekletsin. Şu an bütün sanayiciler ve tüccarlar mısır alımında. Hasat azaldığında fiyatların daha da hızlı yükseleceğini düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Mısır, Adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da Mısır Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika

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