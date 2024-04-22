Adana\'da \'Okulda Çiftlik\' Projesi kapsamında öğrencilerle meyve fidanı dikimi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlınca başlatılan 'Okulda Çiftlik' Projesi çerçevesinde Adana'da öğrencilerle beraber okul bahçesine meyve fidanı dikimi yapıldı.
Çocuklar, okul bahçelerinde bitkisel üretimin yanı sıra kümes hayvanlarının bakımını ve hayvansal üretimi de öğrenmesini amaçlayan proje Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığı tarafından yürütülüyor. "Bir tohum ek" sloganıyla devam eden proje çerçevesinde Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç, Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Uygar İnal Sarıçam Hocallı Mahallesi Türk Kadınlar Birliği Ortaokulunda öğrencilerle birlikte okul bahçesine meyve fidanı dikti. Öğrencilerle tarım üzerine sohbet eden Kaymakam Dayanç ve İl Müdürü Kökçüoğlu, şaftali fidanlarını öğrencilerle birlikte toprakla buluşturup ilk can suyunu da birlikte verdi.
Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç, ülke genelinde 28 ili kapsayan projede, ilköğretim çağındaki çocukların tarımla buluşmalarının, bitkisel ve hayvansal üretimi uygulamalı olarak öğrenerek sevmelerinin amaçlandığını kaydetti.
Fidan dikme etkinliğinde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, "Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında başlatılan 'Okuldaki Çiftlik Projesi' ile çocukların tarım, orman, doğa ve doğal yaşam konularında farkındalık oluşturmalarını, bilinçlenmelerini, aidiyet duygusu geliştirmelerini ve harekete geçmelerini hedeflemekteyiz" dedi.
Fidan dikimi sonrasında Kaymakam Dayanç ve İl Müdürü Kökçüoğlu, okul bahçesinde oluşturulan ve tavuk yetiştirilen kümesleri de inceledi. 'Okulda Çiftlik' Projesi kapsamında okul bahçesine 40 adet narenciye ve sert çekirdekli meyve fidanı dikimi yapılırken 60 metrekare alana da sera kurularak sebze yetiştirilmesi sağlanacak. - ADANA
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