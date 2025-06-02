Adana'da Su Kıtlığına Ayçiçeği Çözümü - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da Su Kıtlığına Ayçiçeği Çözümü

Adana\'da Su Kıtlığına Ayçiçeği Çözümü
02.06.2025 11:39
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Karataş Ziraat Odası, su kıtlığına karşı ayçiçeği ekimini teşvik ediyor. Suya ihtiyacı yok.

ADANA'da Karataş Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşilyaprak, bölgenin gelecek yıllarda büyük bir su kıtlığıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Barajlarımızdaki su seviyeleri bu yıl oldukça düşük, doluluk oranları yetersiz olduğu için, suya ihtiyaç duymayan ayçiçeğinin bu yıl için en uygun alternatif" dedi.

Kentte yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ayçiçeği tarlaları sarıya bürünmeye başladı. Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının yüzde 10'unu 800 bin dekar ekim alanıyla karşılayan bölgede su kıtlığı tehlikesine karşı çözüm olarak, bu bitkinin ekiminin teşvik edilmesi gerektiği belirtildi. Su tüketimi düşük olan ayçiçeğinin, kuraklık koşullarında önemli bir ürün olduğu belirtildi.

Çukurova bölgesinin büyük bir su kıtlığıyla karşı karşıya kaldığını söyleyen Karataş Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşilyaprak, çiftçilere ayçiçeği ekmelerini önerdi. Yeşilyaprak, "Ayçiçeği, sulama gerektirmeyen bir bitkidir; suya fazla ihtiyaç duymaz. Ayrıca ülkemizin petrolden sonra en büyük ithalat kalemlerinden biri ham yağdır. Bu açığı kapatmak için ayçiçeği üretiminin artırılması büyük önem taşımaktadır. Barajlarımızdaki su seviyeleri bu yıl oldukça düşük, doluluk oranları yetersiz olduğu için, suya ihtiyaç duymayan ayçiçeğinin bu yıl için en uygun alternatif" diye konuştu.

'AYÇİÇEĞİ BİZİM İÇİN SON DERECE KIYMETLİDİR'

Ayçiçeğinin Türkiye açısından çok önemli bir değer olduğunu belirten Yeşilyaprak, "Yağ ihtiyacımızı karşılamada birinci derecede rol oynayan, yaygın olarak kullanılan bir bitkisel yağ türüdür. Aynı zamanda küspe olarak da değerlendirilebilen ayçiçeği, hayvancılık açısından da katkı sağlar. Tarımsal faydası ise yalnızca ürünle sınırlı değildir; ayçiçeği ne kadar büyürse, toprağın altında da kökleri o denli gelişir. Hasat sonrası bu köklerin kendiliğinden kuruması, toprağın hava almasını sağlar, toprağın havalanmasına ve gençleşmesine katkıda bulunur. Bu nedenle ayçiçeği bizim için son derece kıymetli bir bitkidir" diye konuştu.

Yeşilyaprak, çiftçilerin bu ürünü tercih etmeleri durumunda hem verim kaybı yaşamayacaklarını hem de hem ülke ekonomisine hem de kendi gelirlerine önemli katkı sağlayacaklarını belirterek, gelecek haftalarda hasadın başlayacağını söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Adana'da Su Kıtlığına Ayçiçeği Çözümü - Son Dakika

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