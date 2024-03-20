Adana'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 830 bin 742 oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 830 bin 742 oldu

Adana\'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 830 bin 742 oldu

TÜİK'in 2024 yılı ilk çeyreği verilerine göre Adana'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 830 bin 742 olarak belirlendi. Bu araçların 406 bin 457'si otomobil, 11 bin 815'i minibüs, 4 bin 823'ü otobüs, 120 bin 822'si kamyonet, 23 bin 036'sı kamyon, 200 bin 082'si motosiklet, 1890'ı özel amaçlı araç ve 61 bin 547'si traktörden oluşuyor.

20.03.2024 11:05  Güncelleme: 11:08
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TÜİK 2024 yılı ilk çeyreği verilerine göre Adana'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 830 bin 742 oldu.

TÜİK'ten alınan bilgiye göre Adana'da 2024 yılının ilk çeyreğinde trafiğe kayıtlı araç sayısı, 830 bin 742 olurken, bunun 406 bin 457'si otomobil, 11 bin 815'i minibüs, 4 bin 823'ü otobüs, 120 bin 822'si kamyonet, 23 bin 036'sı kamyon, 200 bin 082'si motosiklet, 1890'nı özel amaçlı araç, 61 bin 547'sini traktör olmak üzere toplam 830 bin 472 araç oluşturdu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 830 bin 742 oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 830 bin 742 oldu - Son Dakika
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