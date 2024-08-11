Adana Havalimanı'ndaki TGS'ye ait araçlar Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Adana Havalimanı'ndaki TGS'ye ait araçlar Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşınıyor

Adana Havalimanı\'ndaki TGS\'ye ait araçlar Çukurova Uluslararası Havalimanı\'na taşınıyor

Adana Havalimanı'nda hizmet veren TGS'ye ait araçlar, tırlarla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşınmaya başladı. Adana Havalimanı, 87 yıllık hizmetin ardından yolcu uçuşlarına kapanırken, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılmasıyla bir devir sona erdi.

11.08.2024 02:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Havalimanı'ndaki TGS'ye ait araçlar, tırlarla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşınmaya başladı.

Adana'da 1937 yılında hizmete açılan ve Türkiye'nin kullanılan en eski kamu havalimanı olan Adana Havalimanı, 10 Ağustos gece 00.00 itibarıyla yolcu uçuşlarına kapandı. Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın Mersin'in Tarsus ilçesinde hizmete açılmasıyla birlikte 87 yıldır hizmet veren Adana Havalimanı'nda bir devir son buldu. Adana Havalimanı'nda gece saat 00.00 itibariyle taşınma işlemleri başladı. 12 saat boyunca aralıksız sürecek taşınma işleminde TGS Yer Hizmetleri'ne ait tüm altyapı araçları konteyner ve tırlar vasıtasıyla yaklaşık 35 kilometre uzakta bulunan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşınacak.

"Önemli bir proje"

Bölgede esnaflık yapan Mehmet Güneş, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın önemli bir proje olduğunu söyleyerek, "Adana Havalimanı'mız maalesef yolcu uçuşuna kapanıyor. Bugün de taşınması gerçekleşiyor. Gerçekten çok üzgünüz. Uzun yıllardır Adana halkına hizmet veren bir yer burası. Çukurova Havalimanı da önemli bir proje. Herkes için hayırlısı olsun" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana Havalimanı, Çukurova, adana, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana Havalimanı'ndaki TGS'ye ait araçlar Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:57 Instagram, sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan’ın hesabını kapattı: İçeride 1,5 milyon takipçi kaldı Instagram, sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'ın hesabını kapattı: İçeride 1,5 milyon takipçi kaldı
22:42 Fahrettin Altun, Instagram açılır açılmaz Haniye’yi andı, yorumlar peş peşe geldi: Sıkıyorsa kaldırsınlar Fahrettin Altun, Instagram açılır açılmaz Haniye'yi andı, yorumlar peş peşe geldi: Sıkıyorsa kaldırsınlar
22:36 Giresun’da düğünde havaya açılan ateş can aldı Giresun'da düğünde havaya açılan ateş can aldı
20:25 Instagram yeniden erişime açıldı Instagram yeniden erişime açıldı
17:56 Sokak ortasındaki katliamda kan donduran detay Eşi öldükten sonra da durmamış Sokak ortasındaki katliamda kan donduran detay! Eşi öldükten sonra da durmamış
11:49 Adele, Münih’teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı Adele, Münih'teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı
11:25 İki fotoğraf da Türkiye’den Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor İki fotoğraf da Türkiye'den! Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor
11:08 Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti
10:56 Türkiye, Olimpiyatlar’da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
10:12 Küstahlıkta sınır tanımıyor İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan’a saldırdı Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı
10:07 Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli
09:57 Esenyurt’ta ambulans şoförüne motorlu saldırı Esenyurt'ta ambulans şoförüne motorlu saldırı
09:17 Okan Buruk: Galatasaray’ı karıştırmaya çalışan büyük kesim var Okan Buruk: Galatasaray'ı karıştırmaya çalışan büyük kesim var
08:39 Penaltı mı değil mi Ünlü hakem ve yorumcular Icardi’nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü hakem ve yorumcular Icardi'nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 04:37:42. #1.13#
SON DAKİKA: Adana Havalimanı'ndaki TGS'ye ait araçlar Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement