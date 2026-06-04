Adana Karpuzunda Fiyat Düşüşü - Son Dakika
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Adana Karpuzunda Fiyat Düşüşü

Adana Karpuzunda Fiyat Düşüşü
04.06.2026 12:03
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Adana'da karpuzun kilogram fiyatı hasatla birlikte 25 liradan 18 liraya düştü, yurt dışına talep arttı.

Adana'da hasat mesaisinin sürdüğü coğrafi işaret tescilli karpuzun tarladaki kilogram fiyatı 25 liradan 18 liraya kadar geriledi.

Yetiştirildiği kentin adıyla tescillenen karpuzda geçen ay başlayan hasat devam ediyor.

Karataş ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki tarlalardan tarım işçilerince toplanan ürünler, yurt içi ve dışına gönderiliyor.

Karpuzun hasat başında 25 lira olan kilogram fiyatı, mahsulün artmasıyla 18 liraya kadar geriledi.

"Yurt dışından talep ciddi şekilde arttı"

Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, AA muhabirine, hasadın yaz boyunca süreceğini söyledi.

Kentte yaklaşık 110 bin dekarda karpuz ekimi yapıldığını dile getiren İncefikir, bu yıl 800 bin tondan fazla rekolte beklediklerini belirtti.

İncefikir, Adana karpuzunun aroma anlamında Türkiye'nin en tatlı karpuzlarından olduğunu ifade ederek, "Özellikle son yıllarda Adana karpuzuna yurt dışından talep ciddi şekilde arttı. Bunun nedeni karpuzlarımızın gerçekten tat, renk ve aroma olarak oldukça güzel olması. Irak'tan başlayarak Rusya ile Avrupa ve Orta Doğu'daki ülkelere karpuz ihraç ediyoruz. Orada ciddi talep söz konusu." dedi.

Karpuz üreticisi Kadir Çelik de "Bu yıl ürünlerimizin verimi geçen yıla göre biraz daha iyi. Türkiye'nin her tarafına karpuz gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Kayseri'den gelen komisyoncu Can Kocakaplan da Adana karpuzuna talebin yüksek olduğunu belirterek, "Bu yıl tonajlar geçen yıla göre biraz daha güzel. Türkiye'de Adana karpuzunun yerini hiçbir yer tutmaz. Antalya karpuzunu bitirip geldik. Adana karpuzu açıkta yetiştiği ve güneşi direkt aldığı için daha lezzetli ve tatlı." diye konuştu.

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana Karpuzunda Fiyat Düşüşü - Son Dakika

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