Adana Karpuzunda Hasat ve Kelek Uyarısı - Son Dakika
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Adana Karpuzunda Hasat ve Kelek Uyarısı

Adana Karpuzunda Hasat ve Kelek Uyarısı
19.06.2026 09:55
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Adana'da karpuz hasadı sürerken, üreticiler kelek karpuza karşı önemli uyarılarda bulundu.

Türkiye karpuz ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Adana'da hasat sürerken üreticiler ve satıcılar kelek karpuza karşı vatandaşları uyardı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, iyi karpuz seçmenin püf noktalarını anlatarak, "Karpuza vurma alışkanlığı devam ediyor ancak artık sadece sesine bakmak yeterli değil" dedi.

Tadı, kokusu, rengi ve aromasıyla diğer karpuzlardan ayrılan ve 2020 yılında tescillenen Adana karpuzunda hasat sürüyor. Ülke genelinde üretilen 4 milyon ton karpuzun yüzde 25'ini karşılayan kentte karpuzun kilogram fiyatı tarlada 14-16 lira arasında alıcı buluyor.

Kent genelinde 110 bin dönüm alanda ekilen karpuzdan yaklaşık 650 bin ton rekolte bekleniyor.

Öte yandan, çiftçiler kelek karpuza karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu yıl havaların serin ve yağışlı seyretmesi nedeniyle hasadın geciktiğini belirterek, "İlk etapta kum bölgesinde turfanda karpuz 25 liradan piyasaya girdi. Şu an toprak tarlalarda hasat hızlandı. Geçen yıla göre ekim alanı yüzde 15-20 azaldı. Kumda verim düşüktü ancak toprakta verim güzel. Bu nedenle çiftçimiz bu yıl karpuzdan para kazanıyor" diye konuştu.

"Sapı kurumuş ve rengi açık olmalı"

Vatandaşların karpuz alırken dikkat etmesi gereken kriterleri anlatan Doğan, "Mayıs ayında havaların soğuk gitmesi nedeniyle o dönemde ham karpuz çıkma ihtimali daha yüksekti. Ancak şu an karpuzların tamamı hasat olgunluğuna erişti. Vatandaşların alacağı karpuzun genetik büyüklüğüne ulaşmış olması gerekiyor. Üzerindeki kulakçık yaprağının sararmış ve kurumaya yakın olması, sap kısmındaki tüycüklerin incelmesi ve dökülmüş olması önemli. Ayrıca renginin açık ve parlak olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Karpuza vurmak tek başına yeterli değil"

Karpuza vurma yönteminin artık tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Doğan, "Bu eski bir alışkanlık. Vurduğunuzda tok bir ses gelmesi önemli ancak sadece buna bakılmamalı. Karpuzun rengi açık ve parlak olmalı, üzerinde hafif ayna gibi bir yansıma görülmeli. Sapa bağlandığı yer uca doğru incelmiş, tüycükleri dökülmüş ve homojen büyüklükteyse gönül rahatlığıyla alınabilir. Şu an havalar sıcak olduğu için ham karpuz bulma şansınız çok düşük. Vatandaşlarımız market ve pazarlardan güvenle karpuz alıp tüketebilir" dedi.

Karpuz satıcısı Seçkin Yıldırım ise "Karpuzun altı sarıysa o karpuz olmuş demektir" ifadelerini kullandı.

Üretici İshak Kaya da, "Adana karpuzu şu anda hasat için tam olgunlaşmış durumda. Karpuza vurunca güzel, tok ses gelecek. Şu anda Adana karpuzunda kelek bulamazsınız" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Ekonomi, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana Karpuzunda Hasat ve Kelek Uyarısı - Son Dakika

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