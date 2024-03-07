Adana Kasaplar Çarşısı Ramazan öncesi ete zam yapmayacak

Adana Kasaplar Çarşısı esnafı, Ramazan öncesi ete zam yapmayacaklarını duyurdu. Kemikli karkas et 330 liradan satılırken, kemiksiz et 390 liradan çarşıda alıcı buluyor. Esnaf, marketlerdeki fahiş fiyatlara vatandaşların aldanmamasını istedi.
Yeterli hayvan kesimi olmaması ve aracı kurumlar tarafından stok yapılması nedeniyle et fiyatında artışlar yaşandı. Bazı marketlerde kemikli etin kilogram fiyatı 450, kemiksiz etin kilogram fiyatı ise 600 TL'ye ulaştı. Ramazan ayına sayılı günler kala Adana Kasaplar Odası, kemikli karkas eti 330'a, kemiksiz karkas eti ise 390 TL'ye sabitleyerek, Ramazan ayı öncesi esnafa 'zam yapmama' tebligatı gönderdi.
"Market ve kasaplar arasında uçurum var"
Konuya ilişkin açıklama yapan Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, Adana'da zam yapmayı düşünmediklerini söyledi. Yağmur, "Adana'mızın et ihtiyacını Et ve Süt Kurumu karşılıyor. Bu kurumdan alınan etlerde zam diye bir sorun söz konusu değil. Fakat büyük marketlerin ve kasapların et fiyatlarını karşılaştırdığımız zaman fiyatlarda arada uçurum var. Vatandaşlarımızın Ramazan'da ucuz bir şekilde etlerini tedarik etmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum, marketlerde satılan et fiyatlarına aldanmayın. Kasaplarınıza sahip çıkın" ifadelerini kullandı.
"Fahiş fiyata et satanları bildirin"
Vatandaşlardan fahiş fiyata et satan yerleri bildirmelerini isteyen Yağmur, "Ramazan öncesinde de etlerimize zam yapmayı düşünmüyoruz. Tarım ve Hayvancılık Bakanı'nın talimatları doğrultusunda bu etler satışa sunuluyor. Fahiş fiyata et satılan yerleri vatandaşlarımız Ticaret Bakanlığı'na bildirebilirler" dedi.
"Ramazan öncesi zam yok"
Kasap Rıdvan Ökmen ise et fiyatlarının kendilerini kurtardığını belirterek, "Şu anda kuzu etlerinin kilosunu kemiksiz olarak 390 liradan satıyoruz. Kemikli eti de 330 liradan satıyoruz. Marketlerde 500-550 liradan aşağı et satmıyorlar. Biz Adana'daki küçük esnaflar olarak devletin verdiği teşviklerle bize verilen karkası 390 liradan satmaya çalışıyoruz. Adana halkına gelip buradan, Kasaplar Çarşısı'ndan almalarını talep ediyoruz. Ramazan öncesi de kesinlikle etlere zam yapmıyoruz" diye konuştu.
Et almaya gelen Emine Kandemir isimli vatandaş, fiyatlardan memnun olduklarını, marketten et almadıklarını söyledi. - ADANA
Son Dakika › Ekonomi › Adana Kasaplar Çarşısı Ramazan öncesi ete zam yapmayacak - Son Dakika
Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) ve Oyalı Eller Girişimci Kadınlar Kooperatifi iş birliğiyle tekstil ve el sanatları atölyesi açıldı. Atölyede üretilecek tekstil ürünleriyle kadınların aile bütçelerine katkı sağlanacak. Açılış törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin ve birçok iş insanı katıldı.
Teknosa, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarıyla 'Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği' ödülüne layık görüldü. Şirket, 'Kadın için Teknoloji' projesiyle Türkiye genelinde kadınların dijital okuryazarlıklarını artırmayı hedefliyor. Teknosa'da kadın çalışan oranı son 2 yılda yüzde 52'ye ulaştı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bulunan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursları, yurt genelinden gelen 83 kişinin katılımıyla yoğun ilgi görüyor. Kurslara bugüne kadar binin üzerinde vatandaş katıldı ve 300'ü kendi markalarını oluşturdu. Kursiyerler, tarımı daha ileri noktalara taşımak ve ekolojik tarımı geliştirmek için çaba sarf ediyorlar.
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, çimento ve hazır beton sektörlerine yönelik son dönemde açtıkları soruşturmalarda 370 milyon lira idari para cezası kestiklerini belirterek, 'Kurum, çimento ve hazır beton kartellerini tespit etmek için her türlü imkanını seferber ediyor.' dedi. Küle, çimento ve hazır beton sektörüne yönelik yürüttükleri çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Erzincan'da devlet desteğiyle kurulan jeotermal serada, yaklaşık 1000 ton salkım domates üretimi yapılacak. Yatırımcılar, bölgedeki jeotermal kaynağı değerlendirmek amacıyla uzun süre kaynak araştırması yaptıktan sonra termal sera projesini hayata geçirdi. Topraksız tarımla yapılan üretimde, domateslerin büyük bölümü yurt dışına satılacak. İstihdamı artırmayı hedefleyen yatırımcılar, ikinci ve üçüncü etapları tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek, Çıldır'da bulunan enerji üreten barajları ziyaret ederek bilgi aldı. Kaymakam İpek, işletme müdüründen bilgiler alarak tesis bölümlerini gezdi ve personellerle sohbet etti. Ziyarete çeşitli kurumların yetkilileri de eşlik etti.
Bitlis'in Güroymak ilçesinden İstanbul'a göç eden Tüzün kardeşler, yıllar sonra memleketlerine dönerek ayakkabı üretim atölyesi kurdu. Devletin sunduğu teşviklerden faydalanarak açılan atölyede günlük 360 çift spor ayakkabısı üretiliyor ve ürünler iç piyasanın yanı sıra Balkan ülkeleri ve Azerbaycan'a gönderiliyor. Kardeşler, ilerleyen zamanlarda daha büyük bir yere taşınarak 150 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren Aile Destek ve Eğitim Merkezi (ADEM) tarafından açılan kurslara katılan aileler hem üretiyor hem de gelir elde ediyor. ADEM'in düzenlediği sergi ve hayır panayırı törenle açıldı.
Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, kuruyemişçiler tezgahlarını farklı çeşitlerdeki hurmalarla süsledi. Mısır Çarşısı'nda her bütçeye uygun hurma satışı yapılıyor. Cennet hurmasının kilogramı 280 liraya tezgahta yerini alırken jumbo hurmanın tanesi ise 15 TL'ye satılıyor. Farklı çeşitlerin kilo fiyatları 200 ila 620 TL arasında değişiklik gösteriyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?