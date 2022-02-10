Adana-Macaristan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için toplantı yapıldı

Adana ile Macaristan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla "Macaristan ile Ticari Fırsatlar ve İş Birliği Toplantısı" düzenlendi.

Adana Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Sakıp Sabancı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin Avrupa'daki en yakın dostu olduklarını belirtti.

İki ülkenin siyasi ilişkilerinin çok iyi olduğuna değinen Matis, "İkili ilişkilerimizde 2013 çok önemli bir seneydi, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi kuruldu. 2021'in kasım ayında ise beşinci toplantısını gerçekleştirdik. 2013 yılından beri stratejik iş birliği var, uluslararası camiada da birlikte hareket ediliyoruz. Bunlar oldukça önemli şeyler." ifadesini kullandı.

Macaristan'ın Avrupa pazarı için bir üs niteliği taşıdığını belirten Matis, Türk firmalarına pek çok fırsat sunduklarını ve Avrupa pazarına açılmak isteyen Adanalı firmalar için her kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını aktardı.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç da iki ülke arasındaki yakınlık ve iş birliğinin, stratejik ortalıktan öte kardeşlik düzeyinde olduğunu vurguladı.

Her iki ülkenin birbiri için büyük önem taşıdığını dile getiren Kıvanç, şunları kaydetti:

"Macaristan, Türkiye'nin Avrupa'ya, Türkiye'de Macaristan'ın Asya ve Orta Doğu'ya açılan kapısı konumundadır. 2021'de resmi verilere göre Macaristan'a ihracat 1,2 milyar dolar olurken ithalat ise 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2021'de Adana olarak Macaristan'a ihracatımız 11,5 milyon dolar olurken, ithalatımız ise 6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Macaristan ile ticaretimiz maalesef istediğimiz seviyelerde değil. Adana'nın merkezinde olduğu Çukurova bölgesi, sahip olduğu güç ve birikimle Macaristan'ın ihtiyaç duyduğu birçok sektör için önemli bir tedarikçi konumundadır. Macaristan ile karşılıklı iş birliği imkanlarını ve fırsatlarını değerlendirmemiz gerektiğini düşünmekteyim."

Toplantıda, Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA) Türkiye Genel Müdürü Burak Aktaş da kurumun yapılanması, çalışmaları, sunduğu hizmetler ve faaliyet alanları hakkında bilgi verdi.