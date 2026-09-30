Adana, Mersin ve Hatay'da yevmiye 1613 TL olurken tarım işçisine 1451,70 TL geçecek - Son Dakika
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Adana, Mersin ve Hatay'da yevmiye 1613 TL olurken tarım işçisine 1451,70 TL geçecek

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Adana, Mersin ve Hatay\'da yevmiye 1613 TL olurken tarım işçisine 1451,70 TL geçecek
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Adana, Mersin ve Hatay'da 2026 yılı tarım işçisi yevmiyeleri elçi payı dahil günlük 1613 TL olarak belirlendi. Bu ücret 31 Ağustos 2027'ye kadar geçerli olacak; elçi payı düşüldükten sonra işçinin eline günlük 1451 lira 70 kuruş geçecek.

Adana, Mersin ve Hatay'da 2026 yılının tarım işçisi yevmiyelerinin elçi payı dahil bin 613 TL olarak belirlendiği bildirildi.

Adana, Mersin ve Hatay'da faaliyet gösteren tarım işçisi ve işveren temsilcileri bir araya gelerek 2026 yılı günlük yevmiye fiyatlarını belirledi. Yapılan görüşmeler sonucunda asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak belirlendiği hatırlatılarak, günlük yevmiye fiyatlarının da buna göre elçi payı dahil bin 613 TL olarak belirlendi.

Günlük yevmiye fiyatının yüzde 10'unun elçi tarafından alınmasıyla işçinin eline bin 451 lira 70 kuruş geçeceği ifade edildi. Bu fiyatların 31 Ağustos 2027 tarihine kadar geçerli olacağı da kaydedildi.

Budama işçisi yevmiyesi elçi payı dahil bin 815 TL, paketleme işçisi yevmiyesi ise elçi payı dahil bin 484 TL olarak belirlendi. Öte yandan, işçilerin günlük 8 saat çalışacağı belirtildi.

Kaynak: İHA
AğustosEkonomiGüncelMersinTarımHatayAdanaSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana, Mersin ve Hatay'da yevmiye 1613 TL olurken tarım işçisine 1451,70 TL geçecek - Son Dakika
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