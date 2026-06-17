Adana'nın 16 Firması İSO 500'de - Son Dakika
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Adana'nın 16 Firması İSO 500'de

Adana\'nın 16 Firması İSO 500\'de
17.06.2026 13:27
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Adana, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 16 firmasıyla güç gösterdi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen ve Türk sanayisinin en büyük oyuncularını belirleyen " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2025" araştırmasının sonuçları açıklandı. Paylaşılan verilere göre, Adana'dan 16 güçlü sanayi firması bu yıl da devler ligindeki yerini alarak kentin üretimdeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

Adana'nın İSO 500 performansını değerlendiren Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, küresel ve ulusal ekonomideki zorlu dönemeçlere rağmen Adana firmalarının istikrarlı yapısını koruduğuna dikkat çekti. Kıvanç, "2023 yılında listeye 11 Adana firması girerken, 2024 yılında listeye 16 Adana firmamız girmişti, 2025 yılı sonuçlarında da bu sayıyı korumayı başardık. Listeye bu yıl yeni dahil olan 2 firmamızla birlikte Adana sanayisinin dinamizmi ve üretim gücü tescillenmiş oldu" dedi.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Adana'mız, bu yıl da 16 firmasıyla Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında ağırlığını güçlü bir şekilde hissettirmektedir. Adana sanayisinin mali performansındaki yükseliş, üretimden net satış rakamlarımıza da çok net bir şekilde yansımıştır. 2024 yılı İSO 500 listesinde yer alan Adana firmalarımızın toplam üretimden net satışları 133 milyar 375 milyon 471 bin 108 TL seviyesindeyken, 2025 yılı verilerinde bu rakam 30 milyar 395 milyon 55 bin 411 TL'lik net bir artışla 163 milyar 770 milyon 526 bin 519 TL'ye ulaşmıştır. Firmalarımızın toplam pazar payını ve satış başarısını yüzde 22,79 oranında büyütmesi, Adana'nın sadece üretim miktarında değil, oluşturduğu ekonomik değer ve finansal güçte de basamak atladığının en açık göstergesidir. Listede yer alan 16 firmamızın performans dinamiklerine baktığımızda; 3 firmamız 2 yeni firmamız ise devler ligine bu yıl ilk kez adım atarak gücümüze güç katmıştır. Burada çok önemli bir parantezi de açmak gerekiyor; İSO 500 listesinde resmi olarak Adana firması olarak görünen bu 16 markamızın yanı sıra, asıl üretim tesisleri ve fabrikaları Adana'da olan, şehrimizde ciddi anlamda istihdam sağlayan ve üretim yapan ancak şirket merkezlerinin farklı illerde bulunması sebebiyle listede o illerin hanesine yazılan çok sayıda büyük sanayi kuruluşumuz da mevcuttur. Bu durum, Adana'nın gerçek sanayi potansiyelinin ve üretim ekosisteminin aslında açıklanan resmi rakamların ve 16 firmanın çok daha üzerinde olduğunu net bir şekilde kanıtlamaktadır. Yapımı hızla süren yeni organize sanayi bölgelerimiz, genişleyen üretim alanlarımız ve stratejik lojistik avantajlarımızla önümüzdeki süreçte hem resmi listedeki yerimizi daha yukarılara taşıyacağız hem de Adana topraklarında üretilen değerlerin küresel pazardaki yerini pekiştireceğiz. Ülkemizin üretimine, ihracatına ve istihdamına nerede olursa olsun omuz veren tüm sanayi kuruluşlarımızı ve çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum." - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana'nın 16 Firması İSO 500'de - Son Dakika

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