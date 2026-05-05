Adana\'nın 2040 vizyonu bu çalıştayda belirleniyor

Adana'nın 2040 vizyonunun belirlenmesi amacıyla çalıştay düzenlendi. Adana Valisi Mustafa Yavuz, "Amacımız 2.3 milyonluk büyük Adana ailesinin daha huzurlu, daha mutlu ve daha yaşanabilir bir şekilde bu şehirde yaşamasını sağlamak" dedi.

Adana Valiliği öncülüğünde 'Vizyon 2040 Çalıştayı' düzenlendi. Kentteki bir otelde kamu kurumları, belediyeler, oda-borsalar, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve üniversitelerden öğretim üyelerinin yer aldığı çalıştaya yaklaşık 500'den fazla kişi katıldı.

Çalıştay kapsamında katılımcılar, tematik olarak oluşturulan masalarda 8 farklı başlık altında bir araya gelerek Adana'nın geleceğine yönelik proje ve yatırım önerilerini ele aldı.

"Bu çalıştayı önemsiyoruz"

Çalıştay sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Valisi Mustafa Yavuz, "Şehrimizin, Adana'mızın 2040 vizyonuna giderken kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede yol haritasını belirleyecek olan bu çalıştayı önemsiyoruz. Zaten sizlerin de gördüğü salonda yaklaşık 500'den fazla katılımcımız var. Gerçekten Adana'da adeta her kesimden ve her disiplinden, her sektörden bugün burada temsilcilerimiz Adana'yı konuşuyorlar" ifadelerini kullandı.

"Şehrimizde güzel bir sinerji oluşacak"

Çalıştaydan umutlu olduklarını dile getiren Yavuz, "İnşallah hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde, el ele vererek şehrimizde güzel bir sinerji oluşacak. Bizler de bu şehrin idarecileri olarak buradan çıkacak proje önerilerini ve teklifleri değerlendirerek yol haritası niteliğinde çalışmalarımıza başlayacağız" diye konuştu.

Yavuz, amaçlarının Adana'da yaşayan 2,3 milyon vatandaşın daha huzurlu, mutlu ve yaşanabilir bir şehirde hayat sürmesini sağlamak olduğunu belirterek, "Birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirdikçe, bu şehir için tek yürek oldukça altından kalkamayacağımız hiçbir sorun olmadığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen ise çalıştaya akademik olarak katkı sunduklarını, çalıştayın Adana için önemli olduğuna değindi. - ADANA