Adana\'nın İhracatı Yüzde 35,1 Arttı

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç,, Adana'nın 2026 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,1 gibi dikkat çekici bir artışla 316 milyon 567 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini ifade ederek, Türkiye Nisan ayı ortalamasının üzerine çıktıklarını söyledi.

Adana'nın 2026 yılı Nisan ayı ihracat verilerini değerlendiren Kıvanç, "Ticaret Bakanlığımızın verilerine göre Nisan ayı ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,3 artarak 25 milyar 403 milyon dolara yükselmiştir. 2025 yılı Aralık ayında ulaşılan 26,3 milyar dolarlık rekorun ardından, bu rakamla tarihimizin en yüksek ikinci aylık ihracat değerine ulaşmış olduk. Nisan ayındaki 4,6 milyar dolarlık net artışta savunma sanayindeki ivme, talepteki toparlanma ve fazla iş günü sayısının etkisi büyüktür. Özellikle orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatında yaşanan 2,4 milyar dolarlık artış ile Körfez ülkelerine yönelik ihracattaki toparlanma dikkat çekicidir. Körfez hattındaki kırılmalar neticesinde emek yoğun sektörlerdeki talebin ülkemize yönelmeye başladığını memnuniyetle gözlemliyoruz' ifadelerini kullandı.

"Türkiye ortalamasının çok üzerindeyiz"

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde Nisan ayı ihracatının yüzde 22,3 arttığını hatırlatan Kıvanç; "Adana olarak Nisan ayında yakaladığımız yüzde 35,1'lik artış oranı ile Türkiye genelindeki yükselişin oldukça üzerine çıktık. Bu tablo, sanayicimizin küresel rekabette ne kadar çevik ve kararlı olduğunu göstermektedir. Yılın ilk dört ayını kapsayan Ocak-Nisan döneminde ise kentin toplam ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 artarak 1 milyar 114 milyon 145 bin dolar seviyesine ulaştı" dedi

"En çok ihracaat İspanya'ya"

Nisan ayında Adana'dan en fazla ihracat yapılan ülkelerin başında 27 milyon 267 bin dolar ile İspanya olduğunu belirten Kıvanç, "İspanya'yı 23 milyon 234 bin dolar Almanya, 22 milyon 263 bin dolar İtalya takip etti" diye konuştu.

Sektörel bazda bakıldığında kimya sektörünün açık ara liderliğini koruduğunu belirten Kıvanç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adana'mızın ihracatında kimya sektörümüz Nisan ayında 88 milyon 639 bin dolar ile birinci oldu. Bu sektörü 50 milyon 389 bin dolar Tekstil, 34 milyon 618 bin dolar ile otomotiv sektörümüz takip etti. Nisan ayı itibarıyla yakaladığımız bu 316 milyon dolarlık rakam, şehrimizin potansiyelinin ne kadar diri olduğunu kanıtlıyor. Üreten, istihdam sağlayan tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyorum." - ADANA