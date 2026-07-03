Adana\'nın İhracatı Yüzde 36,8 Artış Gösterdi

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Adana'nın 2026 yılı Haziran ayı ihracat verilerini değerlendirdi. Başkan Kıvanç, Adana'nın Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,8 artışla 318 milyon 53 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti. Kıvanç ayrıca, yılın ilk altı ayında Adana ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 artarak 1 milyar 690 milyon 880 bin dolara ulaştığını ifade etti.

Haziran ayında elde edilen güçlü ihracat performansının Adana sanayisinin üretim kapasitesini ve ihracatçılarının rekabet gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Başkan Kıvanç, "Haziran ayında yakaladığımız yüzde 36,8'lik ihracat artışı, üretim ve ihracat odaklı büyüme anlayışımızın somut bir göstergesidir. Yılın ilk yarısında da ihracatımızı yüzde 16,3 artırarak önemli bir başarıya imza attık. Küresel ekonomide yaşanan belirsizliklere ve uluslararası ticaretteki zorlu şartlara rağmen Adana'mızın istikrarlı yükselişini sürdürmesi bizleri memnun etmektedir" dedi.

Haziran ayında en fazla ihracat İtalya'ya yapıldı

Haziran ayında Adana'dan en fazla ihracat yapılan ülkenin 24 milyon 386 bin dolar ile İtalya olduğunu belirten Başkan Kıvanç, "İtalya'yı 24 milyon 99 bin dolar ile İspanya, 22 milyon 164 bin dolar ile Amerika Birleşik Devletleri takip etti" ifadelerini kullandı.

Kimya sektörü liderliğini korudu

Sektörel bazda değerlendirildiğinde kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün Haziran ayında da ilk sırada yer aldığını ifade eden Başkan Kıvanç, şöyle konuştu:

"Haziran ayında kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüz 112 milyon 171 bin dolar ihracatla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 54 milyon 974 bin dolar ile tekstil ve hammaddeleri, 30 milyon 54 bin dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü takip etti. Yılın ilk altı aylık dönemine baktığımızda ise kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüz 429 milyon 18 bin dolar ile liderliğini sürdürürken, tekstil ve hammaddeleri 268 milyon 605 bin dolar, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ise 192 milyon 167 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. İlk altı ayda en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise 133 milyon 370 bin dolar ile İspanya ilk sırada yer alırken, 108 milyon 879 bin dolar ile Amerika Birleşik Devletleri ve 108 milyon 874 bin dolar ile İtalya onu takip etti. Üretim, istihdam ve ihracata katkı sağlayan tüm sanayicilerimizi ve ihracatçılarımızı gönülden kutluyorum. Adana olarak katma değerli üretim ve yüksek ihracat hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yılın ikinci yarısında da bu başarı ivmesini koruyarak hem kentimizin hem de ülkemizin ekonomisine daha fazla katkı sunmayı hedefliyoruz." - ADANA