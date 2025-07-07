Adana\'nın Sanayi Gücü Artıyor

Adana'nın sanayi potansiyelinin her geçen yıl daha görünür hale geldiğini belirten Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, "İSO İkinci 500 listesinde yer alan firmaların bunun bir örneği. 2024 yılı itibarıyla İSO İlk 1000 listesinde toplam 28 firma ile yer aldı" dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan " Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2024" araştırmasına göre Adana'dan 12 sanayi firması listeye girdi. Bu sonuçla birlikte Adana, 2024 yılı itibarıyla İSO İlk 1000 listesinde toplam 28 firma ile yer aldı.

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu verilerine göre 2024 yılında Adana merkezli firma sayısının bir önceki yıla göre azalarak 12'ye düştüğünü belirtti. Başkan Kıvanç, "Bu yıl İkinci 500 listesinde yer alan firma sayımız azalmış gibi görünse de, bu durumun nedeni bazı firmalarımızın performanslarını artırarak İlk 500 listesine yükselmiş olmalarıdır. Nitekim 2023 yılında İSO ilk 500 listesinde 11 Adana firması yer alırken, 2024'te bu sayı 16'ya çıktı" ifadelerini kullandı.

"Adana, Marmara'ya alternatif üretim üssü konumunda"

Açıklamasını sürdüren Başkan Kıvanç, "Bu tablo, Adana'nın üretim gücünün sürdüğünü gösteriyor. Ancak biliyoruz ki potansiyelimiz bu sayının çok daha üzerinde. Yeni yatırım alanları, yeni yatırımlar, nitelikli üretim ve teknoloji odaklı büyüme ile bu başarıyı ileriye taşıyabiliriz. Adana'nın lojistik avantajları, genç ve dinamik iş gücü, güçlü sanayi altyapısı ile Türkiye'nin üretim merkezlerinden en önemlilerinden birisi konumunda. Adana olarak Marmara bölgesine alternatif tek üretim üssü olarak ön plana çıkıyoruz. Ümit ediyorum ki kısa sürede bu rakamların çok daha üzerinde firmamız İSO listesinde yer alacaktır. Bu yolda çalışan, üreten ve değer katan tüm firmalarımızı yürekten kutluyorum. Önümüzdeki yıllarda daha fazla sayıda firmamızın bu listelerde yer alacağına olan inancımız tamdır"diye konuştu.

"Üretimden net satışlar 164,5 milyar TL'ye ulaştı"

Üretimden net satış verilerini değerlendiren Kıvanç, Adana sanayisinin katma değerli üretim gücüne dikkat çekti. Kıvanç, "2023 yılında İkinci 500 listesinde 19 firmamızın üretimden net satışları yaklaşık 40,4 milyar TL iken, 2024'te listede yer alan 12 firmamızın satışları 31,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Buna rağmen asıl dikkat çekici gelişme, ilk 500 listesine yükselen firmalarımızda yaşandı. 2023'te 11 firmanın toplam satışları 82,6 milyar TL iken, 2024'te 16 firmamızın üretimden net satışları 133,4 milyar TL'ye ulaştı. 2024 yılı itibarıyla İSO İlk ve İkinci 500 listesinde yer alan toplam 28 Adana firmasının üretimden net satışları 164,5 milyar TL'ye ulaştı. Bu rakam, 2023 yılında toplamda 123 milyar TL seviyesindeydi. 2023'te daha fazla sayıda firmamız listede yer alsa da, 2024'te hem daha yüksek satış rakamlarına ulaşıldı hem de firmalarımızın büyük bölümü üst lige, yani İlk 500 listesine yükseldi. Bu tablo, Adana sanayisinin sadece genişlemekle kalmadığını, aynı zamanda üretim kapasitesi ve katma değeri açısından da güçlendiğini göstermektedir" diyerek sözlerini tamamladı. - ADANA