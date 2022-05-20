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Adana salebin üretim merkezi olacak

20.05.2022 10:10

Adana salebin üretim merkezi olacak Saimbeyli ilçesinde, Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından salep üretimi için girişimcilere eğitim çalışması yapıldıADANA Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım...

Adana salebin üretim merkezi olacak

Saimbeyli ilçesinde, Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından salep üretimi için girişimcilere eğitim çalışması yapıldı

ADANA Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından salep üretimi için girişimcilere eğitim çalışması yapıldı.

Tıbbi ve aromatik bitkiler içerisinde yer alan ve ekonomik değeri yüksek olan, özellikle dondurma yapımında kullanılan salep üretiminin Adana'da yaygınlaştırılması amacıyla Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım Hizmetçi Eğitim Merkezi Müdürlüğünce üreticilere yönelik düzenlenen eğitim, Saimbeyli'de AR-GE çalışması yapılan arazide gerçekleşti.

Adana TAYEM Müdürü Emin Tepeli, tarımın birçok alanında olduğu gibi özellikle tıbbi ve aromatik bitkiler grubunda salep yetiştiriciliğinin ayrı bir yeri olduğunu ve bu nedenle yüksek gelir getirebilecek ve katma değeri yüksek bu tür faaliyetlerin yaygınlaştırılması amacıyla eğitimlere ağırlık verdiklerini söyledi. Tepeli, salep üretimi yapmak isteyen ve bu alana ilgi duyan bütün vatandaşların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ellerinden gelen her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.

"Ülkemize özel türler var"

Ziraat Mühendisi Gülay Yazar ise TAYEM desteği ile girişimcilerin yerinde bilgi aldıklarını ve bunun geliştirilmesi için destek verdiğini ifade ederek, "Ailemin Saimbeyli bölgesinde arazisi var. Adana TAYEM'de çalışmalar yapıldı. Salep yetiştiriciliği üzerine eğitimler vardı. 25 kişilik ekiple bende bu eğitimlere katıldım. Bu arazide ailemden kalan yerde 2 yıldır AR-GE çalışması yapıyorum. Saimbeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Halil Paşalıoğlu da bizlere katıldı sağolsun. Amacımız Türkiye'de salep bitkisi üretimini arttırmak ve değerini duyurabilmek. Tohumu ekildiği zaman, türemeyen bir bitki. Bakın Türkiye'de değil, dünyanın en kaliteli salebi Toroslar'da yetişiyor ve dolayısıyla benim amacım ve gayem Saimbeyli bölgesinde salep yetiştiriciliğini geliştirip dünyaya Türkiye'nin adını duyurabilmek. Bunların değeri aslında paha biçilmez. Çünkü ülkemize özel endemik dediğimiz, sadece bizim ülkemize özel türler var. Binlerce yıldır salebin sağlık açısından kıymeti biliniyor. Bunu doğadan sökmek yerine çoğaltmak, tüketmek yerine üretmek, çok daha doğru" diye konuştu.

Kursiyerler salep çeşitleri ve üretim alanlarında bilgi alarak eğitimlerini tamamladılar.

Adana salebin üretim merkezi olacak
Adana salebin üretim merkezi olacak
Adana salebin üretim merkezi olacak
Adana salebin üretim merkezi olacak
Adana salebin üretim merkezi olacak

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Kaynak: İHA

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