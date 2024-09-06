Adana Sanayi Başkanı'ndan OVP Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Adana Sanayi Başkanı'ndan OVP Açıklaması

Adana Sanayi Başkanı\'ndan OVP Açıklaması

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, iş dünyasının temel beklentilerinin finansal istikrar, öngörülebilirlik, enflasyonun düşürülmesi ve yapısal reformlar olduğunu söyledi. Kıvanç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Orta Vadeli Programın önemli hedefler içerdiğini belirtti.

06.09.2024 16:09
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ADANA (İHA) – Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, iş dünyası olarak temel beklentilerinin finansal istikrar, öngörülebilirliğin artması, enflasyonun tek haneye düşürülmesi, sürdürülebilir büyüme ve yapısal reformlara öncelik verilmesi olduğunu söyledi.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2025-2027 dönemlerini içeren Orta Vadeli Programa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kıvanç, açıklanan programın Türkiye ekonomisi ve iş dünyası için önemli hedefler içerdiğini belirterek, enflasyonla mücadelenin büyümeden feragat edilmeden sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Zeki Kıvanç, programın ülke ekonomisine ve tüm sektörlere hayırlı olmasını temenni ederek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan ve özel sektörle istişare içinde hazırlanan 2025-2027 dönemlerini içeren Orta Vadeli Program (OVP) ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Türkiye'nin geniş kapsamlı bir ekonomik program uyguladığı bu dönemde, OVP'nin güncellenmesi ileriye dönük stratejik bir adım olarak değerlendirilebilir. İş dünyası olarak temel beklentimiz; finansal istikrar, öngörülebilirliğin artması, enflasyonun tek haneye düşürülmesi, sürdürülebilir büyüme ve yapısal reformlara öncelik verilmesidir. Orta Vadeli Program'da fiyat istikrarının tesis edilmesi için sıkı para ve mali politikaların uygulanması, enflasyonla mücadelede kararlılığı göstermektedir. Ancak, bu süreçte büyüme hedeflerinden taviz verilmemesi de iş dünyası açısından kritik bir unsurdur."

Küresel ve bölgesel jeopolitik belirsizliklerin sürdüğü bu dönemde, Türkiye'nin yatırım ve ihracat odaklı büyüme modeline devam etmesinin önemli olduğunu vurgulayan Kıvanç, aynı zamanda mali disiplinin ve sürdürülebilir istihdamın sağlanmasının da ekonominin geleceği için vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Ayrıca, OVP'nin güncellenmesi çalışmaları kapsamında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız İbrahim Şenel ile yapılan görüşmede reel sektörün taleplerinin iletildiğini hatırlatan Kıvanç, "Bundan sonraki süreçte de bu şeffaf ve istişareye dayalı yaklaşımın devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

Kıvanç, özel sektörünün yatırım, istihdam, katma değerli üretim ve ihracat odaklı çalışmalarına devam edeceğini vurguladı. Kıvanç, Orta Vadeli Program'ın para politikası, maliye politikaları ve yapısal reformların uyum içinde uygulanmasının, dezenflasyon sürecine ve refah

artışına katkı sağlayacağına inandığını belirterek, programın ülkemiz için hayırlı olmasını diledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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