Adana Sanayi ve Ticaret Odası Başkanları\'ndan Boykot Çağrılarına Tepki

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ve Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, CHP'nin başlattığı "boykot çağrılarına" tepki gösterip, 'Bizler için yok hükmündedir' açıklamalarında bulundu.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ve Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası CHP'nin başlattığı "boykot çağrılarına" sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalar ile tepki gösterdi.

Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, boykotun 'Yok hükmünde' olduğunu belirterek," Dünyanın hiçbir yerinde siyasi bir eylem, üreten, istihdam sağlayan ekonominin can damarı olan işlemlerin zarar görmesi üzerine inşa edilmemiştir. Biz de bu boykot çağrısını protesto ediyor, siyasileri daha akılcı eylemler yapmaya davet ediyoruz. Ekonominin şah damarını kesmeye yönelik bu boykot çağrıları kimseye fayda sağlamayacağı gibi sadece tüccarımıza darbe vurmaktan öteye geçmeyecektir. Böyle akıl dışı bir eylemi kabul edemeyiz. Bir an önce işletmelerimiz üzerinden yapılmak istenen hareketlerden kaçınılması, tüccarımızın siyasi malzeme yapılmasından vazgeçilmesi önem arz etmektedir" dedi.

"Türkiye için üretmeye devam etmeliyiz"

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ise boykot çağrılarının ekonomik istikrara zarar verdiğini kaydetti. Kıvanç açıklamasında "Ülkemizin ekonomik gücünü oluşturan, üretim yapan, istihdam sağlayan ve yatırım gerçekleştiren şirketlerimizin haksız şekilde hedef haline getirilmesi doğru değildir. Sanayi ve ticaret, toplumun ortak değeridir ve siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır. Şirketlerimizin sürdürülebilir büyüme ve küresel rekabet gücüne odaklanarak ülkemize katma değer sağlamaya devam etmesi, hepimizin ortak çıkarınadır. Ticaretin ve üretimin siyasi tartışmalara malzeme edilmesi, yalnızca şirketlerimize değil, ülkemizin ekonomik istikrarına da zarar verir. Güçlü bir ekonomi için girişimcilerimizin, sanayicilerimizin ve yatırımcılarımızın desteklenmesi, onların önünün açılması gerekmektedir. Hep birlikte daha güçlü bir Türkiye için üretmeye, istihdam sağlamaya ve yatırıma devam etmeliyiz" ifadelerine yer verdi. - ADANA