Adana Sanayi ve Ticaret Odası Başkanları'ndan Boykot Çağrılarına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Adana Sanayi ve Ticaret Odası Başkanları'ndan Boykot Çağrılarına Tepki

Adana Sanayi ve Ticaret Odası Başkanları\'ndan Boykot Çağrılarına Tepki

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, CHP'nin başlattığı boykot çağrılarına tepki göstererek, bunların ekonomik istikrara zarar verdiğini ve kabul edilemez olduğunu ifade ettiler.

02.04.2025 12:14  Güncelleme: 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ve Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, CHP'nin başlattığı "boykot çağrılarına" tepki gösterip, 'Bizler için yok hükmündedir' açıklamalarında bulundu.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ve Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası CHP'nin başlattığı "boykot çağrılarına" sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalar ile tepki gösterdi.

Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, boykotun 'Yok hükmünde' olduğunu belirterek," Dünyanın hiçbir yerinde siyasi bir eylem, üreten, istihdam sağlayan ekonominin can damarı olan işlemlerin zarar görmesi üzerine inşa edilmemiştir. Biz de bu boykot çağrısını protesto ediyor, siyasileri daha akılcı eylemler yapmaya davet ediyoruz. Ekonominin şah damarını kesmeye yönelik bu boykot çağrıları kimseye fayda sağlamayacağı gibi sadece tüccarımıza darbe vurmaktan öteye geçmeyecektir. Böyle akıl dışı bir eylemi kabul edemeyiz. Bir an önce işletmelerimiz üzerinden yapılmak istenen hareketlerden kaçınılması, tüccarımızın siyasi malzeme yapılmasından vazgeçilmesi önem arz etmektedir" dedi.

"Türkiye için üretmeye devam etmeliyiz"

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ise boykot çağrılarının ekonomik istikrara zarar verdiğini kaydetti. Kıvanç açıklamasında "Ülkemizin ekonomik gücünü oluşturan, üretim yapan, istihdam sağlayan ve yatırım gerçekleştiren şirketlerimizin haksız şekilde hedef haline getirilmesi doğru değildir. Sanayi ve ticaret, toplumun ortak değeridir ve siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır. Şirketlerimizin sürdürülebilir büyüme ve küresel rekabet gücüne odaklanarak ülkemize katma değer sağlamaya devam etmesi, hepimizin ortak çıkarınadır. Ticaretin ve üretimin siyasi tartışmalara malzeme edilmesi, yalnızca şirketlerimize değil, ülkemizin ekonomik istikrarına da zarar verir. Güçlü bir ekonomi için girişimcilerimizin, sanayicilerimizin ve yatırımcılarımızın desteklenmesi, onların önünün açılması gerekmektedir. Hep birlikte daha güçlü bir Türkiye için üretmeye, istihdam sağlamaya ve yatırıma devam etmeliyiz" ifadelerine yer verdi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana Sanayi ve Ticaret Odası Başkanları'ndan Boykot Çağrılarına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç’tan Silivri’deki kötü muamele iddialarına yanıt Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt
Çorum’da akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı Çorum'da akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı
Ünlü restoran zinciri iflas başvurusu yaptı Ünlü restoran zinciri iflas başvurusu yaptı
Acun Ilıcalı’dan maç öncesi Galatasaray’a olay sözler Acun Ilıcalı'dan maç öncesi Galatasaray'a olay sözler
19 yıl sonra aydınlatılan çifte cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı 19 yıl sonra aydınlatılan çifte cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı
Antalya’da korkutan deprem Antalya'da korkutan deprem
Türk kulüpleri Ronaldo ve Messi’yi transfer etti Gerçek bambaşka çıktı Türk kulüpleri Ronaldo ve Messi'yi transfer etti! Gerçek bambaşka çıktı
Icardi’den eski eşine şok suçlama: 7 milyon euro kayboldu Icardi'den eski eşine şok suçlama: 7 milyon euro kayboldu
RTÜK Başkanı boykotu destekleyenlere gözdağı verdi: Gereği yapılacak RTÜK Başkanı boykotu destekleyenlere gözdağı verdi: Gereği yapılacak
AK Parti ilçe başkanından içkili paylaşım Eleştirilere verdiği yanıt daha bomba AK Parti ilçe başkanından içkili paylaşım! Eleştirilere verdiği yanıt daha bomba
Emekli ikramiyelerinde fark ödeme tarihi belli oldu Emekli ikramiyelerinde fark ödeme tarihi belli oldu

12:33 RTÜK Başkanı boykotu destekleyenlere gözdağı verdi: Gereği yapılacak RTÜK Başkanı boykotu destekleyenlere gözdağı verdi: Gereği yapılacak
11:34 AK Parti ilçe başkanından içkili paylaşım Eleştirilere verdiği yanıt daha bomba AK Parti ilçe başkanından içkili paylaşım! Eleştirilere verdiği yanıt daha bomba
11:03 Emekli ikramiyelerinde fark ödeme tarihi belli oldu Emekli ikramiyelerinde fark ödeme tarihi belli oldu
09:39 Erdoğan’ın ’Nevruz’ talimatı sonrası AK Parti harekete geçiyor Erdoğan'ın 'Nevruz' talimatı sonrası AK Parti harekete geçiyor
08:59 Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor
18:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti
17:33 Emre Kınay, Gökhan Ünver çağrılarını karşılıksız bırakmadı İptal edildi Emre Kınay, Gökhan Ünver çağrılarını karşılıksız bırakmadı! İptal edildi
17:32 Icardi’den eski eşine şok suçlama: 7 milyon euro kayboldu Icardi'den eski eşine şok suçlama: 7 milyon euro kayboldu
17:17 Türk kulüpleri Ronaldo ve Messi’yi transfer etti Gerçek bambaşka çıktı Türk kulüpleri Ronaldo ve Messi'yi transfer etti! Gerçek bambaşka çıktı
17:07 Antalya’da korkutan deprem Antalya'da korkutan deprem
16:58 19 yıl sonra aydınlatılan çifte cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı 19 yıl sonra aydınlatılan çifte cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı
16:54 Acun Ilıcalı’dan maç öncesi Galatasaray’a olay sözler Acun Ilıcalı'dan maç öncesi Galatasaray'a olay sözler
16:44 Ünlü restoran zinciri iflas başvurusu yaptı Ünlü restoran zinciri iflas başvurusu yaptı
16:17 Çorum’da akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı Çorum'da akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı
15:55 Bakan Tunç’tan Silivri’deki kötü muamele iddialarına yanıt Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2025 12:52:35. #7.13#
SON DAKİKA: Adana Sanayi ve Ticaret Odası Başkanları'ndan Boykot Çağrılarına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement