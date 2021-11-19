Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 4,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 4,10 4,20 Ayçiçeği Kg 5,80 5,90 Soya Fasulyesi Kg 5,60 5,70 Mısır Kg 3,10 3,20 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 28,90 29,00

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Adana Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

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