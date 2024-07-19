Adana Ticaret Odası Başkanı: Konteyner Limanı Adana'yı Kabına Sığdıramayacak Duruma Getirecek - Son Dakika
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Ekonomi

Adana Ticaret Odası Başkanı: Konteyner Limanı Adana'yı Kabına Sığdıramayacak Duruma Getirecek

Adana Ticaret Odası Başkanı: Konteyner Limanı Adana\'yı Kabına Sığdıramayacak Duruma Getirecek

Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, Adana'ya tahsis edilen konteyner limanının ticarete doğrudan etki edeceğini ve Adana'nın büyümesine katkı sağlayacağını belirtti. Bayram, limanın Adana'yı lojistik üssü haline getireceğini ve dünya ticaretinde önemli bir konuma taşıyacağını ifade etti. Ayrıca, limanın istihdama, gemicilik ve lojistik sektörlerinin gelişmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

19.07.2024 09:39
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Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, konteyner liman tahsisinin onaylanmasının Adana'nın ticaretine doğrudan etki edeceğini bu dev adımla artık Adana'nın kabına sığmayacak duruma geleceğini söyledi.

Adana Doğu Akdeniz Ana Konteyner Liman tahsisinin onaylanmasının ardından Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram açıklamalarda bulundu.

Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, konteyner limanının Adana'ya kurulmasının dünyaya açılmadaki en büyük avantajlarından biri olacağını ve Adana'yı hep bir adım öne taşıyacağını söyledi.

Adana lojistik üssü olacak

ATO Başkanı Yücel Bayram, konteyner limanının yıllardır üzerinde çalıştıkları bir proje olduğunu kaydederek, "Adana'mızın ticaretine doğrudan etki edecek bu dev adımla, artık Adana kabına sığmayacak duruma gelecektir. Bölgemizde, Adana'mız bulunduğu konum itibariyle stratejik önem sahip bir şehirdi. Lojistik anlamında bir bakınma doğu ile batının arasında bir köprü görevi görmekteydi. Kara, hava yolu taşımacılığında iyi bir konumda olan şehrimiz artık deniz taşımacılığının da eklenmesi ile adeta bir lojistik üssü niteliğine bürünmüştür. Bu büyük yatırımla, yıllardır Adana Ticaret Odası olarak mücadelesini verdiğimiz ihracat rakamlarının artmasına, şehrimizin büyümesine büyük katkı sunacak bu projenin Adana fazlası ile hakkını verecektir" dedi.

Adana yatırım şehri olacak

Başkan Yücel Bayram açıklamasının devamında, "Dünya şehri denildiğinde hep liman şehirleri akla gelir. Liman, Adana'nın sosyo-ekonomik kalkınmasının önemli ayaklarından biri olacaktır. İstihdam oluşturulmasına; gemicilik, lojistik ve çeşitli işkollarının gelişmesine katkıda bulunacaktır. Dünya ticaretinin yüzde 90'ı denizler üzerinden gerçekleşmektedir. Tüm bunların yanında Adana artık yatırımcının gözdesi haline gelecek, büyümesine ve ciddi manada katkı sunacaktır. Küresel pazarda Adana'mızı çok önemli bir konuma taşıyacak olan Adana Ana Konteyner Limanı yatırımını kentimize kazandıran Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, valimize, milletvekillerimize ve tüm yetkililere teşekkür ediyor, bu muhteşem yatırımın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana Ticaret Odası Başkanı: Konteyner Limanı Adana'yı Kabına Sığdıramayacak Duruma Getirecek - Son Dakika

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