Elban: "İstihdam için işgücü piyasası daha nitelikli hale gelmeli" - Son Dakika
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Elban: "İstihdam için işgücü piyasası daha nitelikli hale gelmeli"

02.08.2022 11:27
Elban: "İstihdam için işgücü piyasası daha nitelikli hale gelmeli"

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, kentin yeterli istihdamı oluşturmak için işgücü piyasasının daha nitelikli hale gelmesi gerektiğini söyledi.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, kentin yeterli istihdamı oluşturmak için işgücü piyasasının daha nitelikli hale gelmesi gerektiğini söyledi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 Yılı 3. Olağan Toplantısı, Vali Elban başkanlığında gerçekleştirildi.

İl İstihdam Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda; il düzeyinde istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici, işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif iş gücü programlarının belirlenmesi, istihdam çalışmalarının ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi konuları ele alındı.

Toplantı öncesinde kısa bir değerlendirme yapan Vali Elban, Adana'nın istihdam oranlarının artırılması için yapılması gerekenler ile mesleki eğitim çalışmalarının büyük önem taşıdığını ifade ederek toplantının kente hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Adana'nın zengin yatırım potansiyelinin olduğunu belirten Vali Elban, istihdam konusunun ülkemizin olduğu gibi Adana'nın da önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi. Ülke genelinde olduğu gibi Adana'da da yeterli istihdamı oluşturmak için işgücü piyasasının daha nitelikli hale getirmesi gerektiğine dikkat çekti.

İstihdam etkinlikleri ve mesleki eğitim uygulamaları hakkında çeşitli görüş önerilerinin ele alındığı toplantı, gündem maddelerinin değerlendirilmesi ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Süleyman Elban, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elban: 'İstihdam için işgücü piyasası daha nitelikli hale gelmeli' - Son Dakika

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