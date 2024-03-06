Adana Vergi Denetim Kurulu Daire Başkanı, vergi denetiminin önemini vurguladı

Adana Vergi Denetim Kurulu Daire Başkanı Serkan Kurt, temel önceliklerinin etkin ve verimli bir vergi denetimi olduğunu söyleyerek, "Vergiyi sevdiremeyiz ama onu kolaylaştırabiliriz" dedi.
Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana Vergi Denetim Kurulu Daire Başkanı Serkan Kurt, Vergi Denetim Kurulu Daire Başkan Yardımcısı ve Vergi Başmüfettişi Yaşar Torun ile bir araya gelerek 'vergi denetimi' konusunda bilgi alışverişinde bulundular.
Adana Vergi Denetim Kurulu Daire Başkanı Serkan Kurt, DAİMFED'in projeleriyle adından sıkça bahsettirdiğini kaydederek, "Sosyal sorumluluk olarak hamlelerini ve icraatlarını takdirle karşılıyoruz. Bizler Vergi Denetleme Kurumu olarak başkanlığımızın temel öncelikleri; etkin ve verimli bir vergi denetimi, kayıt dışı ekonomi ve yolsuzlukla mücadele ve teftişlerde etkinliğin artırılmasıdır. Temel nitelik olarak ifade etmek gerekirse, vergiyi sevdiremeyiz ama onu kolaylaştırabiliriz. Bunun için temel amacımız; toplantımızda Vergi Denetim Kurulu'nun temel yapısını anlattık ve mükelleflerimizin sahip olduğu haklara değindik. Mükelleflerimizin yaşadığı sorunların önüne geçmek için Vergi Denetim Kurulu olarak iş dünyamızın çözüm önerilerine açığız, hayata geçirmek için de hazırız" diye konuştu.
DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu da mükelleflerin sahip oldukları hakları bilmelerinin önemine değindi. Karslıoğlu, "İnşaat sektörü temsilcileri ve paydaşlarımız olarak, vergi uygulamalarına ilişkin gelişmeleri, üyelerimizin bu hususta bilmeleri gereken unsurların aktarıldığı bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Biz DAİMFED yönetimi olarak üyelerimizin taleplerini ve çözüm bekleyen sorunlarını ele aldık. Temel anlayışımız olarak verginin geleceğimizin teminatı olduğunun altını çiziyoruz. Bu konuda devletimizin milletimizin varlığı bekası her şeyden önce gelir. Vergi Denetleme Daire Başkanımızın açıklamaları ışığında sahip olduğumuz hakları öğrendik. Gayet yararlı faydalı bir görüşme oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. - ADANA
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