Adana'ya Hibe ve Sübvansiyon Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Adana'ya Hibe ve Sübvansiyon Desteği

Adana\'ya Hibe ve Sübvansiyon Desteği

Ticaret Bakanı Bolat, Adana'ya 2023'te 5 milyar lira hibe ve sübvansiyon sağlandığını açıkladı.

03.10.2024 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Bolat: " Adana'da ilk 8 ayda 223 milyon lira hibe ihracat teşviki desteği sağladık"

ADANA - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Adana'da 2024 yılının ilk 8 ayında 5 bin 323 esnafımıza 2 milyar 606 milyon liralık yüzde 50 faiz sübvansiyonlu finansman kullandık" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Adana Ticaret Odasında iş insanlarıyla bir araya geldi. Bakan Bolat, yaptığı konuşmada, "Adana'da 57 bin 663 esnafımız var. 2023 yılında 14 bin 550 esnafımıza 5 milyar 843 milyon liralık yüzde 50 faiz sübvansiyon finansman desteği sağladık. TESCOM ve Halk Bankası üzerinden bu yıl ilk 8 ay itibariyle 5 bin 323 esnafımıza 2 milyar 606 milyon liralık yüzde elli faiz sübvansiyonlu finansman kullandık. Adana'mıza bugün yarın itibariyle esnaflarımız için 200 milyon lira yüzde 50 faiz sübvansiyonlu kredi tahsisatı yapıldı. Yetmezse inşallah yine üstünü de tamamlayacağız" diye konuştu.

Esnaf ve sanatkarlara "merak etmeyin" diye seslenen Bolat, şöyle devam etti:

"Adana ihracat şehri ifade ettiğim gibi, 2022 yılında 8 milyon lira, 2023'te 128 milyon bu yılda ise ilk 8 ayda 223 milyon lira hibe ihracat teşviki desteği sağladık. Bu yıl için kaynaklarımızı biraz daha artırma gayreti içindeyiz. Eximbank'tan da Adana'mıza 1.4 milyar dolar ihracat kredisi ve ihracat sigortası kaynağı kullandırttık. Hükümet olarak da şu an 21 yılda Adana'mıza 230 milyar liralık binlerce proje eserlerden oluşan hizmetleri de hamdolsun kazandırdık."

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Ekonomi, İhracat, Finans, Adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'ya Hibe ve Sübvansiyon Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:39 Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
21:08 Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı
20:00 Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var
19:49 İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi
17:04 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8’e kadar deprem üretecek Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek
11:21 Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı
11:01 Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı
10:47 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:46 Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti
10:06 Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı İşte Şeyma Subaşı’nın yeni aşkı Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı
10:02 Savaşacak ülkeler listesi yayımlandı Listede Türkiye de var Savaşacak ülkeler listesi yayımlandı! Listede Türkiye de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 22:13:47. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'ya Hibe ve Sübvansiyon Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement