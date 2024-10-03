Adana\'ya Hibe ve Sübvansiyon Desteği

Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: " Adana'da ilk 8 ayda 223 milyon lira hibe ihracat teşviki desteği sağladık"

ADANA - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Adana'da 2024 yılının ilk 8 ayında 5 bin 323 esnafımıza 2 milyar 606 milyon liralık yüzde 50 faiz sübvansiyonlu finansman kullandık" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Adana Ticaret Odasında iş insanlarıyla bir araya geldi. Bakan Bolat, yaptığı konuşmada, "Adana'da 57 bin 663 esnafımız var. 2023 yılında 14 bin 550 esnafımıza 5 milyar 843 milyon liralık yüzde 50 faiz sübvansiyon finansman desteği sağladık. TESCOM ve Halk Bankası üzerinden bu yıl ilk 8 ay itibariyle 5 bin 323 esnafımıza 2 milyar 606 milyon liralık yüzde elli faiz sübvansiyonlu finansman kullandık. Adana'mıza bugün yarın itibariyle esnaflarımız için 200 milyon lira yüzde 50 faiz sübvansiyonlu kredi tahsisatı yapıldı. Yetmezse inşallah yine üstünü de tamamlayacağız" diye konuştu.

Esnaf ve sanatkarlara "merak etmeyin" diye seslenen Bolat, şöyle devam etti:

"Adana ihracat şehri ifade ettiğim gibi, 2022 yılında 8 milyon lira, 2023'te 128 milyon bu yılda ise ilk 8 ayda 223 milyon lira hibe ihracat teşviki desteği sağladık. Bu yıl için kaynaklarımızı biraz daha artırma gayreti içindeyiz. Eximbank'tan da Adana'mıza 1.4 milyar dolar ihracat kredisi ve ihracat sigortası kaynağı kullandırttık. Hükümet olarak da şu an 21 yılda Adana'mıza 230 milyar liralık binlerce proje eserlerden oluşan hizmetleri de hamdolsun kazandırdık."