Adidas'a Rekabet İhlali Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Adidas'a Rekabet İhlali Cezası

Adidas\'a Rekabet İhlali Cezası
10.10.2025 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rekabet Kurulu, Adidas'a 402,3 milyon lira ceza keserek fiyat rekabetini ihlal ettiğini bildirdi.

Rekabet Kurulu, spor giyim ve aksesuarları alanında faaliyet gösteren Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama AŞ'ye 402,3 milyon lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı.

SORUŞTURMA SONUÇLANDI

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, şirketin yetkili satıcılarının yeniden satış fiyatlarına müdahale etmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik soruşturmanın sonuçlandığı bildirildi.

402 MİLYON LİRALIK İDARİ PARA CEZASI

Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların, şirketin yetkili satıcılarının uygulayabileceği indirim oranlarını, indirim yapılabilecek ürünleri ve indirim dönemlerini belirlediğini ortaya koyduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu uygulamalarla satıcılarının yeniden satış fiyatlarını tespit ederek fiyat rekabetini sınırladığı tespit edilen şirkete 402 milyon 327 bin 305 lira idari para cezası verildi.

Yetkili satıcıların fiyat politikalarına müdahale, özellikle çevrim içi satış kanallarında rekabeti bozucu etkiler yarattığı gerekçesiyle ihlale konu oluyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Ekonomi, Adidas, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adidas'a Rekabet İhlali Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teneffüste arkadaşlarıyla oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti Teneffüste arkadaşlarıyla oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti
Otomobili, husumetli olduğu ailenin üzerine sürdü Otomobili, husumetli olduğu ailenin üzerine sürdü
TÜMBİAD Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı: Yeni başkan Mustafa Efe Topaloğlu oldu TÜMBİAD Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı: Yeni başkan Mustafa Efe Topaloğlu oldu
Neredeyse heykeli dikilecek Real Madrid’in 5 yıllık Arda Güler planı belli oldu Neredeyse heykeli dikilecek! Real Madrid'in 5 yıllık Arda Güler planı belli oldu
Jhon Duran’dan göndermeli paylaşım Jhon Duran'dan göndermeli paylaşım
Eski eşine silahla rehin aldı, güçlükle ikna edildi Eski eşine silahla rehin aldı, güçlükle ikna edildi

15:25
Dursun özbek: Kerem transferi için inceleme başlatıldı
Dursun özbek: Kerem transferi için inceleme başlatıldı
15:19
Acun Ilıcalı “Bu oyuncuya dikkat edin“ demişti Ayın futbolcusu seçildi
Acun Ilıcalı "Bu oyuncuya dikkat edin" demişti! Ayın futbolcusu seçildi
15:14
Ateşkes sonrası Gazze’den gelen görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest etti
Ateşkes sonrası Gazze'den gelen görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti
14:24
Serdar Öktem suikastinde şüphelilerin ilk ifadeleri: İntikam alındı, intikam alındı
Serdar Öktem suikastinde şüphelilerin ilk ifadeleri: İntikam alındı, intikam alındı
13:49
Baklava kutusunda rüşveti böyle savundu: Boşluğuma geldiği için kabul ettim
Baklava kutusunda rüşveti böyle savundu: Boşluğuma geldiği için kabul ettim
13:41
Netanyahu’dan kafa karıştıran açıklama: Savaş henüz bitmiş değil
Netanyahu'dan kafa karıştıran açıklama: Savaş henüz bitmiş değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2025 15:52:27. #7.13#
SON DAKİKA: Adidas'a Rekabet İhlali Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.