Adilcevaz'da Doğal Gaz Törenle Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Adilcevaz'da Doğal Gaz Törenle Verildi

Adilcevaz\'da Doğal Gaz Törenle Verildi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte evlere doğal gaz törenle verildi.

01.12.2024 09:54  Güncelleme: 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte evlere doğal gaz törenle verildi.

İlçede 2022 yılında başlanan ve 65 bin metre doğal gaz iletim hattının döşenmesi ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ilk meşale törenle yakıldı. Kent meydanında düzenlenen törende konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, yeşille mavinin kavuştuğu, insan ve vatan sevgisinin harmanlandığı çok güzel bir memleket olan Adilcevaz için devletin bütün imkanlarını seferber edeceklerini belirterek, "İşte bugün güzel hizmetlerden biri olan doğal gaz meşale yakma törenini yapıyoruz. Bir memlekete doğal gaz geldiği zaman, insanlarımızın birçok işi kolaylaşır. Biz inanıyoruz ki bu yatırım, Adilcevaz'ın nüfusuna dahi etki edecek. Bundan sonra İstanbul, İzmir ve Mersin'de olan Adilcevazlı hemşehrilerimizin daha uzun süreli olarak memleketlerinde konaklamaya geleceklerini düşünüyoruz. Hiç şüpheniz olmasın, bu hizmetler daha da ileri gidecek. Doğal gazın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ise ilçenin doğal gaza kavuştuğunu ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde başlatılan doğal gaz çalışmaları sonucunda Doğu Gaz Şirketi tarafından meskenlere gaz verilmesi sevinçle karşılandı. 15 bin 500 nüfuslu ilçe merkezinde 3 bin abone doğal gaz kullanımına başlarken, diğer evlerde de iç tesisatın ve aboneliklerin yapılmasıyla 2025 yılı içerisinde tüm ilçeye doğal gaz verilmesi bekleniyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Adilcevaz, Politika, Ekonomi, Enerji, bitlis, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adilcevaz'da Doğal Gaz Törenle Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:33 Almanya’nın 200 yıllık otomotiv devi küresel kriz nedeniyle iflas etti Almanya'nın 200 yıllık otomotiv devi küresel kriz nedeniyle iflas etti
09:38 Suriye’de ilerleyen muhalif grubun lideri, Rusya’nın hava saldırısında öldürüldü Suriye'de ilerleyen muhalif grubun lideri, Rusya'nın hava saldırısında öldürüldü
08:47 MHP’den asgari ücret ve emekli maaş zamları için refah payı teklifi MHP'den asgari ücret ve emekli maaş zamları için refah payı teklifi
08:12 Halep ve İdlib’i ele geçiren muhaliflerin ilerleyişi sürerken ABD’den ilk açıklama Halep ve İdlib'i ele geçiren muhaliflerin ilerleyişi sürerken ABD'den ilk açıklama
05:57 Bartın’da katliam gibi kaza: 5 genç feci şekilde can verdi Bartın'da katliam gibi kaza: 5 genç feci şekilde can verdi
09:45 Suavi’nin Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
09:31 Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor
09:25 Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ’’köpek özrü’’ geldi Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra ''köpek özrü'' geldi
09:22 İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı
09:15 6 suç örgütüne operasyon 29 kişi tutuklandı 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı
09:14 Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
09:00 Memurlara yeni haklar geliyor Memurlara yeni haklar geliyor
08:50 Eski Türk futbolcu Avrupa’nın en azılı örgütünün üyesi çıktı Eski Türk futbolcu Avrupa'nın en azılı örgütünün üyesi çıktı
08:42 Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı 100 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı 100 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 10:44:11. #1.12#
SON DAKİKA: Adilcevaz'da Doğal Gaz Törenle Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.