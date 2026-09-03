Adıyaman Besni'de 'Peygamber üzümü' hasadı başladı, üretici bu yıl verimden memnun - Son Dakika
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Adıyaman Besni'de 'Peygamber üzümü' hasadı başladı, üretici bu yıl verimden memnun

Adıyaman Besni\'de \'Peygamber üzümü\' hasadı başladı, üretici bu yıl verimden memnun
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Adıyaman'ın tescilli ürünü Besni üzümünde hasat başladı. Besni ve Gölbaşı ilçelerindeki üreticiler, geçen yıl zirai dondan zarar gören bağlarda bu sezon verimin iyi olmasından dolayı sevinçli. Yaklaşık 40 yıldır üreticilik yapan Cafer Ulakçı ve diğer üreticiler, rekoltenin yüksek olduğunu ancak pazarlama sıkıntısı yaşadıklarını belirtti.

Adıyaman'ın tescilli ürünleri arasında yer alan ve "Peygamber üzümü" olarak da bilinen Besni üzümünde hasat başladı.

Besni ve Gölbaşı ilçelerinde yetiştirilen, özellikle kurutmalık olarak değerlendirilen üzüm, bölgedeki üreticilerin önemli geçim kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor.

Geçen yıl etkili olan zirai dondan olumsuz etkilenen üreticiler, bu sezon bağlardan daha iyi verim almanın sevincini yaşıyor.

Çorak köyü Muhtarı Ayhan Ulakçı, AA muhabirine, bu yıl üzümde rekoltenin iyi olmasını beklediklerini söyledi.

Besni üzümünün ilçeye özgü bir lezzet olduğunu belirten Ulakçı, ürünün yalnızca belirli bölgelerde yetiştirildiğini ifade etti.

Geçen yıl don nedeniyle büyük zarar gördüklerini anlatan Ulakçı, bu yıl verimin daha iyi olduğunu kaydetti.

Ulakçı, üretimde en önemli sorunlardan birinin pazar olduğunu dile getirerek, "Genelde ürettiğimiz ürünleri kuruttuğumuz için kışın sofralık olarak tüketiliyor. Tüccarlar gelip ürünleri bizden alarak kendi pazarlarında satıyor. Besni üzümünün yurt dışına da aracılar yoluyla ihracatı yapılıyor." dedi.

Yaklaşık 40 yıldır üzüm üreticiliği yapan Cafer Ulakçı da bu yıl verimin iyi olduğunu ancak pazarlama konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Üretici Mehmet Salman ise Besni üzümünün kendine has tat ve aromaya sahip olduğunu, bu sezon bağında verimin yüksek olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Adıyaman, Ekonomi, Gölbaşı, Besni, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adıyaman Besni'de 'Peygamber üzümü' hasadı başladı, üretici bu yıl verimden memnun - Son Dakika

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