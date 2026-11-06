Adıyaman'da doğal gaz yaygınlaşınca odun-kömür satan esnaf 60'tan 5-6'ya geriledi - Son Dakika
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Adıyaman'da doğal gaz yaygınlaşınca odun-kömür satan esnaf 60'tan 5-6'ya geriledi

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Adıyaman\'da doğal gaz yaygınlaşınca odun-kömür satan esnaf 60\'tan 5-6\'ya geriledi
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Adıyaman'da havaların soğumasıyla kış hazırlıkları başlarken odun-kömür satışlarında hareketlilik bekleniyor. Ancak doğal gazın yaygınlaşmasıyla talep azaldı; odun-kömür satan esnaf sayısı yaklaşık 60'tan 5-6'ya geriledi.

Adıyaman'da havaların soğumasıyla birlikte kış hazırlıkları başladı, kışlık yakacak odun-kömür satışlarında hareketlilik beklentisi arttı. Son yıllarda özellikle doğal gazın etkisiyle odun-kömüre olan talebin azalması ise esnafı kara kara düşündürüyor.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte odun ve kömür satışlarında hareketlilik beklenirken, sektörde geçmiş yıllardaki yoğunluk artık yaşanmıyor. Özellikle doğal gazın yaygınlaşmasıyla birlikte odun ve kömüre olan talep önemli ölçüde azaldı. Doğal gaz öncesinde Adıyaman'da yaklaşık 60 esnaf odun ve kömür satışı yaparken, bugün bu sayı 5-6 civarına kadar geriledi. Sektörde faaliyet gösteren esnaf, vatandaşların büyük bölümünün doğal gaza yönelmesiyle işlerinin eskiye oranla azaldığını ifade etti.

Yaklaşık 30 yıldır odun ve kömür ticaretiyle uğraşan esnaf Hamit Durur, sektörde yaşanan değişimi anlattı. Yıllardır odun ve kömür satarak ailesinin geçimini sağladığını belirten Durur, geçmişte satışların çok daha iyi olduğunu, ancak doğal gazın yaygınlaşmasıyla birlikte işlerinin önemli ölçüde düştüğünü söyledi. Durur, meşe odununun tonunun 11 bin TL, kayısı odununun tonunun 8 bin 500 TL'den satıldığını, kömürün ton fiyatının ise türüne ve kalitesine göre 15 bin ile 20 bin TL arasında değiştiğini vurguladı.

Mesleğini yıllardır sürdüren Durur, esnaflık yaparak 4 çocuğunu okuttuğunu belirterek, çocuklarından birinin doktor, birinin hemşire, ikisinin ise öğretmen olduğunu dile getirdi. Yıllarca verdiği emeğin karşılığında çocuklarını meslek sahibi yapmanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Durur, esnaflığın yalnızca geçim kaynağı değil, aynı zamanda bir ailenin geleceğini kurmasına vesile olan bir emek olduğunu söyledi.

Odun ve kömür ticaretinin geçmişte Adıyaman'da önemli bir sektör olduğunu belirten Durur, bugün ise azalan talep nedeniyle sektörde faaliyet gösteren işletme sayısının giderek düştüğünü kaydetti.

Kaynak: İHA
AdıyamanEkonomiGüncelSon Dakika

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