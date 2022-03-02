Adıyaman Üniversitesi elektrik enerjisini GES'ten üretecek - Son Dakika
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Adıyaman Üniversitesi elektrik enerjisini GES'ten üretecek

02.03.2022 13:15
Adıyaman Üniversitesi elektrik enerjisini GES'ten üretecek

Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde bulunan binaların elektrik ihtiyacı, güneş enerji panellerinden karşılanacak.

Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde bulunan binaların elektrik ihtiyacı, güneş enerji panellerinden karşılanacak.

Hazırlanan proje kapsamında, kampüs alanında bulunan 15 binanın çatısındaki toplam 51 bin 946,41 metrekare brüt alan için toplamda 3 bin kW gücünde bir güneş enerji santrali (GES) kurulacağı bildirildi.

Santralden yıllık ortalama 4 milyon 200 bin kWh elektrik üretilmesini planladıklarını belirten Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, kampüsün yıllık elektrik tüketiminin ortalama 6 milyon 390 bin kWh olduğunu, buna karşın yaklaşık 8 bin adet elektrik paneli kullanılacağını belirtti.

Kurulacak GES ile birlikte elektrik ihtiyacının yüzde 65.73'ünün karşılanmış olacağının altını çizen Rektör Turgut, yıllık ortalama yüzde 65,73 enerji tasarrufu sağlanacağına dikkat çekti.

Turgut, "Hayata geçirmeyi planladığımız proje, maliyet anlamında kendisini ortalama 3-4 yılda amorti edecek. Çünkü bu proje ile yıllık 4 milyon 187 bin 400 kilogram karbondioksit emisyonu azaltılırken, 1 milyon 696 bin 800 kilogram standart kömür tasarruf edilmiş olacak, ayrıca 226 bin 800 ağaç da kesilmemiş olacaktır. Kurulması planlanan GES'in Üniversitemize hayırlı olmasını temenni ederken, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi elektrik enerjisini GES'ten üretecek
Adıyaman Üniversitesi elektrik enerjisini GES'ten üretecek

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Adıyaman Üniversitesi, Enerji, Kwh, Ges, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adıyaman Üniversitesi elektrik enerjisini GES'ten üretecek - Son Dakika


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