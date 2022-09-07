Adm ve Gdz Elektrik, Çevresel-Sosyal-Yönetişim skoruyla Türkiye birincisi, "Gelişmekte Olan Pazarlar"da dünya üçüncüsü - Son Dakika
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Adm ve Gdz Elektrik, Çevresel-Sosyal-Yönetişim skoruyla Türkiye birincisi, "Gelişmekte Olan Pazarlar"da dünya üçüncüsü

07.09.2022 11:53
Adm ve Gdz Elektrik, Çevresel-Sosyal-Yönetişim skoruyla Türkiye birincisi, "Gelişmekte Olan Pazarlar"da dünya üçüncüsü

Adm ve Gdz Elektrik, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından yapılan Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) performans sıralamasında elde ettiği 62 puanla en yüksek derece olan "A1 İleri Düzey" derecesini aldı.

Adm ve Gdz Elektrik, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından yapılan Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) performans sıralamasında elde ettiği 62 puanla en yüksek derece olan "A1 İleri Düzey" derecesini aldı. Şirketler, bu puanla Türkiye elektrik sektöründe birinci sırada yer alırken; "Gelişmekte Olan Pazarlar" dünya sıralamasında da elektrik sektöründe üçüncülüğü elde etti.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UNGC) Türkiye'deki katılımcıları arasında yer alan Adm ve Gdz Elektrik, Moody's tarafından bu yıl yapılan değerlendirmede, 62 puanla global çapta yaklaşık 5 bin şirketin yer aldığı ESG performans değerlendirmesinde en yüksek derece olan "A1 İleri Düzey" derecesini almayı başardı.

Bayramoğlu, "Performansımızla, dünya çapındaki şirketlerin yüzde 97'sini geride bıraktık"

Küresel ölçekteki ESG başarısını değerlendiren Adm Elektrik Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, "Sürdürülebilirlik, operasyonel mükemmellik ve verimliliğe verdiğimiz önemle şirketlerimiz, sektöründe Türkiye'de birinci sırada yer alırken, uluslararası gelişmekte olan piyasalarda da üçüncü oldu. Bu başarı, hem şirketimiz hem de sektörümüz adına çok değerli. Gösterdiğimiz performansla dünya çapındaki şirketlerin yüzde 97'sini geride bırakarak şirketlerimizin vizyonunda yer alan dünya ölçeğinde lider dağıtım şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Yüksel, "Bu başarı finansal kaynaklara erişim adına önemli bir katkı sağlayacak"

Moody's tarafından dünya çapında yaklaşık 5 bin şirket arasında yapılan derecelendirmede, katılımcı şirketlerin büyük bölümünü geride bıraktıklarını ifade eden Gdz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, "İtibar, çevre, sosyal ve yönetimsel çalışmalarımızın ve ESG riskleri kapsamındaki güçlü ve başarılı yönetimimizin karşılığını almak bizler adına mutluluk verici. Ayrıca bu önemli başarı, şirketimizin ulusal ve uluslararası piyasalarda alternatif finansman kaynaklarına daha uygun koşullarda erişimine önemli bir katkı sağlayacak" dedi.

Çevresel-Sosyal-Yönetişim (ESG) Skoru Neden Önemli?

ESG kriterleri; şirketlerin karbon ayak izini azaltmaya dönük somut adımlarından çalışanlara yönelik sağlık ve güvenlik politikalarına, tedarik zincirlerinin yönetiminden inovasyonu, sosyal sorumluluğu destekleyen güvene dayalı bir kurumsal kültür yaratmaya kadar geniş bir alanı kapsıyor. ESG performansıyla şirketlerin, kurumsal stratejilerinde, faaliyetlerinde, yatırımlarında ve politikalarında bu kriterleri ne kadar dikkate aldığı ve uyguladığı belirleniyor. Şirketlere fon sağlayan finans kuruluşları da, yatırım araştırması sürecinde ilgili şirketin ESG puanlarını göz önünde bulunduruyor. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adm ve Gdz Elektrik, Çevresel-Sosyal-Yönetişim skoruyla Türkiye birincisi, 'Gelişmekte Olan Pazarlar'da dünya üçüncüsü - Son Dakika

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