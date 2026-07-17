AEDAŞ'tan Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AEDAŞ'tan Dolandırıcılık Uyarısı

17.07.2026 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AEDAŞ, adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı abonelerini dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) şirket adını kullanarak voltaj regülatörü satışı, sayaç değişimi ve benzeri gerekçelerle ücret talep eden dolandırıcılara karşı abonelerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AEDAŞ telefonla ürün satışı yapmıyor ve sayaç işlemleri için hiçbir koşulda ücret talep edilmiyor.

Kurum ve şirketlerin adları kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimleri birçok ilde vatandaşları mağdur etmeye devam ederken, hizmet bölgesinde bu tür girişimlerin arttığını tespit eden AEDAŞ, abonelerine dikkatli olmaları uyarısı geldi.

Son dönemde farklı numaralardan vatandaşların telefonla aranarak voltaj regülatörü satışı, sayaç değişimi gibi gerekçelerle ücret talep edilmesine yönelik dolandırıcılık girişimleri tespit edildi.

Elektrik sayaçlarının bakım, onarım ve gerekli durumlarda değişim işlemlerinin ilgili mevzuat kapsamında yürütüldüğüne de dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Resmi kimlik kartı ve şirket logolu kıyafetleri ile hizmet veren görevli personelimiz bu işlemler için vatandaşlardan herhangi bir ücret talep etmez, edemez. Vatandaşlarımızın kişisel bilgileri ile banka veya kredi kartı bilgilerini kesinlikle paylaşmamalarını, şüpheli talepler karşısında herhangi bir ödeme yapmamalarını ve bu tür girişimlerle karşılaşmaları halinde durumu ilgili güvenlik birimlerine bildirmelerini önemle rica ediyoruz."

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AEDAŞ'tan Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Ankara Onlarca hayvanı yer yuttu Yer: Ankara! Onlarca hayvanı yer yuttu
Hastaneden bebek kaçırma girişiminin ardından dram çıktı Hastaneden bebek kaçırma girişiminin ardından dram çıktı
Myanmar’da göçmenleri taşıyan iki tekne battı: 500’den fazla kişi kayıp Myanmar'da göçmenleri taşıyan iki tekne battı: 500'den fazla kişi kayıp
Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar
Merve Nur’un ölümünde babası şikayetçi oldu Merve Nur'un ölümünde babası şikayetçi oldu
Milli Savunma Bakanlığı’ndan S-400 açıklaması Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması

11:20
Aziz Yıldırım’dan Acun Ilıcalı’ya büyük şok: Elinden aldı
Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Elinden aldı
11:05
Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu Haberi alınca gözyaşlarına boğuldu
Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu! Haberi alınca gözyaşlarına boğuldu
10:53
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı İşte MASAK’a yapılan o ihbar
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar
10:47
Köfteci Yusuf’un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
10:36
Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’dan ilk görüntü
09:52
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler Galatasaray ve Beşiktaş’tan isimler var
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler! Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 11:40:02. #7.12#
SON DAKİKA: AEDAŞ'tan Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.