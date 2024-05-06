AESOB\'da Yapılan Toplantıda Yeni Vergi Düzenlemeleri Hakkında Bilgilendirme Yapıldı

Ekonomi

AESOB'da düzenlenen toplantıda üyeler, yeni vergi düzenlemeleri hakkında bilgilendirildi. Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, IBAN üzerinden yapılan ödeme işlemlerinde IBAN numarasının işletmeye ait olması ve yapılan işlemin faturasının kesilmesi gerektiğini dile getirdi.

27/04/2024 tarihli ve 32529 Sayılı Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Daire Başkanlığı tarafından 51 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğin yayınlanmasının ardından Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde bazı değişiklikler ve eklemeler yapıldı. Buna istinaden Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (AESOB) Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan ve Vergi Dairesi müdürlerinin katılımı ile yeme-içme sektörüne ilişkin vergi düzenlemeleri, KDV oranları ve IBAN ödemeleri hakkında toplantı gerçekleştirildi.

Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan ve vergi dairesi müdürleri, IBAN üzerinden yapılan ödeme işlemlerinde IBAN numarasının işletmeye ait olması ve yapılan işlemin faturasının kesilmesi gerektiğini vurguladı. Karayılan, aksi takdirde geçmiş 5 yıl için geriye dönük cezai işlem uygulanabileceğine yönelik uyarılarda bulunarak, denetimlerin başladığına dikkat çekti.

Esnaf sıkıntılarını aktardı

Toplantıda tek tek söz alıp görüşlerini bildiren oda başkanları, ekonomik anlamda zor günler yaşayan esnaf ve sanatkarların yüksek KDV oranları ve vergilerden olumsuz etkilendiğini, günlük kiralık evlerin ve korsan taşımacılığın esnaflara mağduriyet yaşattığı, zincir marketlerde kurban satışı, etlerin işlenmesi, pasta ve unlu mamul satışları gibi hizmetlerde düşük KDV oranları yansıtılarak haksız rekabet unsuru oluşturulduğunu, defter tutma hadleri ve bankaların kestiği yüksek

komisyon oranları ve diğer konulara da değindi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere de geçtiğimiz günlerde Ankara'da yaptığı ziyaretler çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar ile görüşme gerçekleştirdiğini ve görüşme esnasında esnaf ve sanatkarın içinde bulunduğu ekonomik şartların gözden geçirilerek, defter tutma hadlerinin yeniden belirlenmesini talep ettiklerini anlattı.

Toplantının sonunda AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan'a plaket takdim etti. Toplantıya Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Grup Müdürü Ali Rıza Durak, Vergi Dairesi Müdürü Tuncay İlhan, Denetim Müdürü Ramazan Özen ve Vergi Dairesi Şefleri Mustafa İpek, Emine Aykurt ve merkez oda başkanları katılım sağladı. - ANTALYA