Afetlerde Kesintisiz Enerji İçin Telsiz Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

Afetlerde Kesintisiz Enerji İçin Telsiz Projesi

Enerjisa, afet anlarında kesintisiz iletişim sağlayacak telsiz sistemini hayata geçirdi.

29.01.2025 10:46
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Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, deprem, yangın ve sel gibi afet anlarında kesintisiz enerji için iletişim kabiliyetini güvence altına alacak Afet ve Acil Durum Haberleşme Telsiz Sistemi Projesi'ni hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Herkes için daha iyi bir gelecek" vizyonuyla sürdürülebilir projelerini hayata geçiren Enerjisa Dağıtım Şirketleri, 6 Şubat 2023'te gerçekleşen ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde kullandığı Afet ve Acil Durum Haberleşme Telsiz Sistemi teknolojisi ile afet hazırlık seviyesini yükseltmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş depremlerinden yalnızca birkaç sene önce başlatılan ve deprem anında aktif olarak kullanılan proje ile Enerjisa Dağıtım Şirketleri çalışanları en zorlu afet koşullarında bile kesintisiz iletişim kurma kabiliyetine sahip olduğunu gösterirken, GSM altyapısının işlevsiz hale geldiği durumlar için güçlü bir iletişim çözümü kazanılmış oldu.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri proje kapsamında geniş bir yelpazede iletişim altyapısı envanterini güçlendirdi ve bölgesel frekans tahsisleri sayesinde ülke genelinde kullanabileceği bir iletişim sistemini de kurmuş oldu.

Projeyle jeneratör ve güneş panelleriyle kendi enerjisini üreten, afetzedelerin de kullanımına sunulabilen ve aynı anda 50 telefon ve 50 telsiz şarj edebilen Mobil Haberleşme ve Şarj İstasyonları, taşınabilir yapıları ve teleskopik kuleleriyle dikkati çeken Mobil Haberleşme İstasyonları, geniş kapsama alanlarıyla saha iletişimini güçlendiren Kule Tipi Ses Telsizi Röleleri, operasyonel haberleşmeyi destekleyen Sabit Operatör Telsizleri gibi önemli sistemler envantere girdi.

Afet bölgesinde kesintisiz ve kaliteli enerjiyi tesis etmek için en ücra noktalarda çalışan saha ekiplerinin iletişimini karşılayabilmek için sırt çantası tipi telsizler, el telsizleri, mobiliteyi destekleyen araç telsizi kutuları ve anlık konum takibi, sesli haberleşme kaydı, acil durum çağrısı ve mesaj gönderme gibi özelliklere sahip operatör bilgisayarları da kullanıma alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, 6 Şubat depremlerinde hastane, sahra mutfakları, toplanma alanları gibi kritik noktalara güçlü ve güvenli iletişim yetenekleri başta olmak üzere tüm kabiliyetleri sayesinde kısa sürede enerji sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Depremzede bir şirket olarak çalışanlarımız ve aileleri arasında iletişimi ve enerji taleplerini karşılamak için sahada olan yüzlerce personelimiz arasında koordinasyonu Afet Haberleşme Sistemi'miz sayesinde başarıyla sağladık. Afetle mücadelede başarılı bir uygulama olarak elektrik dağıtım sektörüne örnek olan bu projemizi sürekli geliştiriyor ve olası afet anlarında ülke genelinde kullanıma almak için hazır tutuyoruz. Kesintisiz enerji için kazandığımız güçlü ve güvenli iletişim kabiliyeti ile sektörümüze öncü olurken, attığımız adımlarla afet hazırlık seviyemizi yükseltmeye devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Yaşam, Son Dakika

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