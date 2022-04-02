Afrika çöl tozları göz sağlığını tehdit edebilir - Son Dakika

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Sezer Hacıağaoğlu, Türkiye'de birkaç gün etkisini göstereceği bilinen Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozlarının göz sağlığını tehdit edebileceğini belirtti.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi açıklamasında görüşlerine yer verilen Sezer Hacıağaoğlu, hava durumunun özellikle bugün dikkatle takip edilmesi gerektiği aktararak, "Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozlarının Türkiye'ye giriş yaptığı söyleniyor.

Yüksek oranda gelebileceği bildiren çöl tozları, göz kapaklarının içine girmesiyle göz kapaklarının altında toz hapsolabiliyor. Göz kapaklarındaki göz kırpma hareketi sırasında gözün saydam tabakası olan korneasını ve şeffaf zar tabakası olan konjonktivasını bu tozlar mekanik olarak çizerek hasar oluşturabiliyor." ifadelerini kullandı.

Çöl tozlarının içinde mantar, virüs ve bakteri taşıyabilme potansiyeli olduğunun bilindiğini belirten Hacıağaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu tozların gözlerde direkt oluşturabileceği mekanik hasarın haricinde aynı zamanda enfeksiyona yol açabileceği de unutulmamalıdır. Havadaki toz konsantrasyonu çok yüksek oranlara ulaşmadan önce yapılması gerekenler var.

Toplumda pandemi nedeniyle maske kullanımının büyük ölçüde devam etmesi, solunum yollarında toza karşı bir bariyer oluşturuyor. Ancak dış dünyaya açılan gözlerimiz yüksek oranda toza doğrudan maruz kalıyor. Bu nedenle çöl tozlarının yüksek konsantrasyonda olduğu şehirlerde yaşayanlar, mümkün olduğunca tozların etkili olduğu bu süre içinde evlerde ve kapalı ortamlarda vakit geçirmelidir.

Açık havada bulunmak zorunda kalınan sürede ise güneş gözlüğü veya bariyer etkisi yaratabilecek şeffaf bir gözlük ile gözleri koruma altına almalarını tavsiye ediyoruz. Dış ortamda vakit geçirdikten sonra tozun gözlere kaçtığından şüpheleniyorsak, gözler ve göz kapakları mutlaka bol su ile yıkanmalıdır. Gözlerde batma, göz kapağı altında yabancı cisim hissi, kanlanma, görme bulanıklığı gibi şikayetler meydana geldiyse en kısa sürede bir göz hastalıkları uzmanına başvurmak gerektiği unutulmamalıdır."